До конца недели погода в Приморье изменится

Поэтому в крае сохранится неустойчивый характер погоды, местами пройдут небольшие осадки. Ветер северо-западный умеренный, на побережье — до сильного. Ночью от одного до восьми мороза, в горных районах — до минус шестнадцати градусов. Днем ожидаются плюсовые температуры: от одного до девяти градусов тепла.

В последующие дни, 24 и 25 марта, начнется рост атмосферного давления, поэтому в Приморье ожидается погода без осадков. Ночью температура воздуха существенно не изменится. Днем воздух будет прогреваться до трех — двенадцати градусов тепла.