До конца недели погода в Приморье изменится
По информации Примгидромета, сегодня днем и в предстоящие сутки, 23 марта, Приморье будет находится в тыловой части циклона.
По информации Примгидромета, сегодня днем и в предстоящие сутки, 23 марта, Приморье будет находится в тыловой части циклона.
Поэтому в крае сохранится неустойчивый характер погоды, местами пройдут небольшие осадки. Ветер
В последующие дни, 24 и 25 марта, начнется рост атмосферного давления, поэтому в Приморье ожидается погода без осадков. Ночью температура воздуха существенно не изменится. Днем воздух будет прогреваться до трех — двенадцати градусов тепла.
Во Владивостоке до конца рабочей недели сохранится погода с переменной облачностью, без осадков. Ветер