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05:38 (мск), источник: ДЕЙТА

До конца недели погода в Приморье изменится

По информации Примгидромета, сегодня днем и в предстоящие сутки, 23 марта, Приморье будет находится в тыловой части циклона.

Источник: ДЕЙТА

Поэтому в крае сохранится неустойчивый характер погоды, местами пройдут небольшие осадки. Ветер северо-западный умеренный, на побережье — до сильного. Ночью от одного до восьми мороза, в горных районах — до минус шестнадцати градусов. Днем ожидаются плюсовые температуры: от одного до девяти градусов тепла.

В последующие дни, 24 и 25 марта, начнется рост атмосферного давления, поэтому в Приморье ожидается погода без осадков. Ночью температура воздуха существенно не изменится. Днем воздух будет прогреваться до трех — двенадцати градусов тепла.

Во Владивостоке до конца рабочей недели сохранится погода с переменной облачностью, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. По ночам температура воздуха в основном составит около ноля, днем — пять — восемь градусов тепла.

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