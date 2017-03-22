Из-за потепления в Омске появились огромные лужи

В Омске постепенно наступает потепление, из-за этого, как и бывает каждую весну в городе, появляются целые лужи на том месте, где раньше был лед и снег. Каждый год омичи массово жалуются на «водоемы» во дворах и на дорогах. Нынешний год, судя по всему, исключением не станет. В соцсетях уже появились первые жалобы и негодования из-за «рек» и «озер».

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Так, омичка Татьяна Танюшкина сообщила о «полноводной реке», которая образовалась на улице Сенной. Отметим, что эта улица находится не на окраине, а в самом центре города — возле остановки «Дом туриста». На улице расположено несколько административных зданий. Омичка опубликовала в паблике «Омск ВК» фотографию машин в «реке» — колеса транспорта чуть ли не наполовину скрыты водой. Подпись к фотографии довольно красноречива: «Улица Сенная, плывем!».

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