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08:16 (мск), источник: Om1.ru

Из-за потепления в Омске появились огромные лужи

В сети начали появляться первые из многих предстоящих жалоб на большие лужи, которые можно встретить в Омске на дорогах, во дворах и улицах.

В Омске постепенно наступает потепление, из-за этого, как и бывает каждую весну в городе, появляются целые лужи на том месте, где раньше был лед и снег. Каждый год омичи массово жалуются на «водоемы» во дворах и на дорогах.

Нынешний год, судя по всему, исключением не станет. В соцсетях уже появились первые жалобы и негодования из-за «рек» и «озер».

Так, омичка Татьяна Танюшкина сообщила о «полноводной реке», которая образовалась на улице Сенной. Отметим, что эта улица находится не на окраине, а в самом центре города — возле остановки «Дом туриста». На улице расположено несколько административных зданий.

Омичка опубликовала в паблике «Омск ВК» фотографию машин в «реке» — колеса транспорта чуть ли не наполовину скрыты водой. Подпись к фотографии довольно красноречива: «Улица Сенная, плывем!».

Омичка Людмила Петрова добавила, что на этой же улице в тот же день заглохла машина. Девушка наблюдала из окна, как застрявшую машину пытались вытолкнуть горожане по щиколотку в воде.

Жителям Левобережья тоже предстоит повозиться, чтобы пересечь двор. Во дворе дома 19/1 на улице Крупской образовалось большое ледяное озеро. «Просто можно покупать резиновую лодку, чтобы передвигаться по двору!», — невесело шутит Автор фотографии Владимир Красильников, опубликовавший снимок в паблике «ЧП Омск».

В комментариях в обоим постам в соцсетях горожане принялись живо приводить примеры таких же водоемов у них во дворах. А также в шутку продают лодки.

Отметим, в прошлом году подобные «водоемы» образовывались по всему Омску. Омичи сообщают, что в некоторых одних и тех же дворах каждую весну и осень образуются огромные лужи, но управляющие компании, прекрасно зная об этом, бездействуют. Так, во дворе дома № 5 на улице Ватутина частенько разливается «Северный ледовитый океан».

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