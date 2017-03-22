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06:45 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярском крае закрыли популярный лагерь для школьников-спасателей

Новые правила были введены после прошлогодней трагедии в Карелии.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Из-за новых норм в Красноярском крае закрыли популярный лагерь для школьников «Юный спасатель». Об этом 21 марта сообщили в муниципальном учреждении «Центр путешественников».

Лагерь работал несколько лет на Красноярском водохранилище. В центре пояснили, что он не соответствует новым правилам, которые были введены после прошлогодней трагедии в Карелии.

«По новым требованиям СанПиН в лагере должна быть устойчивая телефонная связь, а родители должны быть с детьми постоянно на связи. В нашем любимом лагере связи такой нет. Раньше это было достоинством, сейчас это недостаток», — прокомментировали в лагере.

В учреждении уточнили, что совсем лагерь закрывать не будут. Посетить его смогут студенты и семьи с детьми.

Напомним, летом прошлого года в Карелии участники детского оздоровительного лагеря «Парк-Отель Сямозеро» на лодках попали в шторм. 14 детей погибли.

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