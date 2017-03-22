В Железногорске бойцы спецназа штурмовали сауну с проститутками
Сутенерам теперь грозит до 5 лет тюрьмы.
Сутенерам теперь грозит до 5 лет тюрьмы.
В Железногорске полицейские задержали 4-х сутенеров, организовавших
Штурмовать сауну, в которой оказывались
«При проведении обыска по месту жительства задержанных обнаружено и изъято компьютерное оборудование, большое количество визитных карт с рекламой эскорт-услуг», — говорится в сообщении ведомства.
На организаторов бизнеса было заведено уголовное дело по статье «организация занятия проституцией». Сейчас они находятся под стражей. Каждому из участников теперь грозит до 5 лет тюрьмы. Расследование продолжается.