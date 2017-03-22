В Железногорске бойцы спецназа штурмовали сауну с проститутками

В Железногорске полицейские задержали 4-х сутенеров, организовавших интим-бизнес в сауне. Мужчины и ранее судимая женщина вовлекли в оказание платных интимных услуг 3-х молодых девушек. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Штурмовать сауну, в которой оказывались эскорт-услуги, помогали и сотрудники спецназа от УФС Национальной гвардии. На месте преступления бойцы задержали всех участников бизнеса.

«При проведении обыска по месту жительства задержанных обнаружено и изъято компьютерное оборудование, большое количество визитных карт с рекламой эскорт-услуг», — говорится в сообщении ведомства.

На организаторов бизнеса было заведено уголовное дело по статье «организация занятия проституцией». Сейчас они находятся под стражей. Каждому из участников теперь грозит до 5 лет тюрьмы. Расследование продолжается.