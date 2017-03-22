В Иркутске впервые широко отметят Навруз

Как сообщил «Байкал Инфо» руководитель туркменского национально-культурного центра «Байкал» Курбан Аитов, в Иркутске так масштабно праздник будет проводиться впервые. В кинотеатре «Художественный» все желающие смогут увидеть театрализованное представление, попробовать национальную кухню, побывать на выставке предметов народного творчества и таким образом познакомиться с истоками возникновения Навруза.

«Навруз — это светлый праздник чистых помыслов и искренних улыбок, который призван объединять людей. Это время зарождения новой жизни, благоденствия и тепла, когда принято накрывать праздничный стол и загадывать желания», — говорит Курбан Аитов.

Начало — в 14 часов. Вход свободный.