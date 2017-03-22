В Иркутске впервые широко отметят Навруз
В Иркутске 24 марта 2017 года отметят Навруз — первый день нового года по солнечному календарю у иранских и тюркских народов.
В Иркутске 24 марта 2017 года отметят Навруз — первый день нового года по солнечному календарю у иранских и тюркских народов.
Как сообщил «Байкал Инфо» руководитель туркменского
«Навруз — это светлый праздник чистых помыслов и искренних улыбок, который призван объединять людей. Это время зарождения новой жизни, благоденствия и тепла, когда принято накрывать праздничный стол и загадывать желания», — говорит Курбан Аитов.
Начало — в 14 часов. Вход свободный.