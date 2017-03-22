Ночью в Омске вновь наблюдались выбросы этилмеркаптана

Вечером 21 марта и ночью 22 марта в Омске опять продолжились выбросы с неприятным запахом. Как обычно, особенно сильно запах чувствовался в Советском и Кировском округах. В социальных сетях люди жалуются на плохое самочувствие. За последние дни омичи выучили сложное слово «этилмеркаптан» и уверенно и безошибочно пишут его в своих постах и комментариях.

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Денис Фомин, «Аварийный Омск»: — На левом вонища стоит. Лолита Барсамян, «Омск ВК»: — Уже почти три недели мы нюхаем газ. У меня на совсем здоровом теле уже какой день голова кругом. Вот сейчас четыре ночи. Я встала от запаха газа. Ужасная вонь в квартире, хотя всё закрыта. Слышала, уже и птички умирают.

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Светлана Васильева, «Аварийный Омск»: — Знакомая живёт на 2-й Дунайской, по Королёва ехать. Сказала, дышать было нечем после выброса. Куры померли, а у соседей — кролики. Ещё немного — и, наверное, наша очередь будет.

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Надежда Стецкова, «Омск ВК»: — На Губкина сейчас дышать нечем. Две минуты до здания шла — и три раза рвотный порыв сдержала. Вообще апогей всей вони!

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Анна Скачкова, «Омск ВК»: — Муж на Водниках сейчас — говорит, просто нереально дышать. Представляю, что в зоне выброса происходит. Марина Ильина, «REGIK55 ОМСК»: — И снова сильно ядовитый запах. Волочаевская. Першит в горле. Звонила. Сказали, что я 32-я в списке. Люди начали звонить с шести вечера.

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Александр Емельянов, «REGIK55 ОМСК»: — Каждый день в шесть утра еду в районе Рабиновича — вообще дышать нечем!!!

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