Ночью в Омске вновь наблюдались выбросы этилмеркаптана
Омичи жалуются на сильные непрекращающиеся головные боли и першение в горле.
Омичи жалуются на сильные непрекращающиеся головные боли и першение в горле.
Вечером 21 марта и ночью 22 марта в Омске опять продолжились выбросы с неприятным запахом. Как обычно, особенно сильно запах чувствовался в Советском и Кировском округах. В социальных сетях люди жалуются на плохое самочувствие. За последние дни омичи выучили сложное слово «этилмеркаптан» и уверенно и безошибочно пишут его в своих постах и комментариях.
Денис Фомин, «Аварийный Омск»:
— На левом вонища стоит.
Лолита Барсамян, «Омск ВК»:
— Уже почти три недели мы нюхаем газ. У меня на совсем здоровом теле уже какой день голова кругом. Вот сейчас четыре ночи. Я встала от запаха газа. Ужасная вонь в квартире, хотя всё закрыта. Слышала, уже и птички умирают.
Светлана Васильева, «Аварийный Омск»:
— Знакомая живёт на 2-й Дунайской, по Королёва ехать. Сказала, дышать было нечем после выброса. Куры померли, а у соседей — кролики. Ещё немного — и, наверное, наша очередь будет.
Надежда Стецкова, «Омск ВК»:
— На Губкина сейчас дышать нечем. Две минуты до здания шла — и три раза рвотный порыв сдержала. Вообще апогей всей вони!
Анна Скачкова, «Омск ВК»:
— Муж на Водниках сейчас — говорит, просто нереально дышать. Представляю, что в зоне выброса происходит.
Марина Ильина, «REGIK55 ОМСК»:
— И снова сильно ядовитый запах. Волочаевская. Першит в горле. Звонила. Сказали, что я 32-я в списке. Люди начали звонить с шести вечера.
Александр Емельянов, «REGIK55 ОМСК»:
— Каждый день в шесть утра еду в районе Рабиновича — вообще дышать нечем!!!
Омичи сообщают, что жаловались в МЧС, в том числе в Москву. Но не верят, что отравителя найдут, хотя губернатор Виктор Назаров накануне дал правоохранительным органам два дня, чтобы назвать виновника выбросов. Горожане пишут: виновных покрывают власти, а официально ответственность, скорее всего, возложат на
Наталья Весгейм, «Аварийный Омск»:
— Город засыпает — просыпается мафия. Почему прокуратура этим до сих пор не занялась?
Отметим, что прокурорская проверка стартовала ещё 10 марта.