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08:48 (мск), источник: Om1.ru

Ночью в Омске вновь наблюдались выбросы этилмеркаптана

Омичи жалуются на сильные непрекращающиеся головные боли и першение в горле.

Вечером 21 марта и ночью 22 марта в Омске опять продолжились выбросы с неприятным запахом. Как обычно, особенно сильно запах чувствовался в Советском и Кировском округах. В социальных сетях люди жалуются на плохое самочувствие. За последние дни омичи выучили сложное слово «этилмеркаптан» и уверенно и безошибочно пишут его в своих постах и комментариях.

Денис Фомин, «Аварийный Омск»:

 — На левом вонища стоит.

Лолита Барсамян, «Омск ВК»:

 — Уже почти три недели мы нюхаем газ. У меня на совсем здоровом теле уже какой день голова кругом. Вот сейчас четыре ночи. Я встала от запаха газа. Ужасная вонь в квартире, хотя всё закрыта. Слышала, уже и птички умирают.

Светлана Васильева, «Аварийный Омск»:

 — Знакомая живёт на 2-й Дунайской, по Королёва ехать. Сказала, дышать было нечем после выброса. Куры померли, а у соседей — кролики. Ещё немного — и, наверное, наша очередь будет.

Надежда Стецкова, «Омск ВК»:

 — На Губкина сейчас дышать нечем. Две минуты до здания шла — и три раза рвотный порыв сдержала. Вообще апогей всей вони!

Анна Скачкова, «Омск ВК»:

 — Муж на Водниках сейчас — говорит, просто нереально дышать. Представляю, что в зоне выброса происходит.

Марина Ильина, «REGIK55 ОМСК»:

 — И снова сильно ядовитый запах. Волочаевская. Першит в горле. Звонила. Сказали, что я 32-я в списке. Люди начали звонить с шести вечера.

Александр Емельянов, «REGIK55 ОМСК»:

 — Каждый день в шесть утра еду в районе Рабиновича — вообще дышать нечем!!!

Омичи сообщают, что жаловались в МЧС, в том числе в Москву. Но не верят, что отравителя найдут, хотя губернатор Виктор Назаров накануне дал правоохранительным органам два дня, чтобы назвать виновника выбросов. Горожане пишут: виновных покрывают власти, а официально ответственность, скорее всего, возложат на какое-нибудь заброшенное обанкротившееся предприятие. А ещё горько шутят.

Наталья Весгейм, «Аварийный Омск»:

 — Город засыпает — просыпается мафия. Почему прокуратура этим до сих пор не занялась?

Отметим, что прокурорская проверка стартовала ещё 10 марта.

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