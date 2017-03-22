В новых микрорайонах Красноярска появятся больницы и поликлиники
На эти цели выделен 1 млрд рублей.
На эти цели выделен 1 млрд рублей.
В новых микрорайонах Красноярска планируется открыть больницы и поликлиники. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения края.
Новые учреждения до 2020 года появятся в Покровке и Северном на Ястынском поле. Кроме того, планируется открыть поликлинику в поселке Емельяново.
«Планируемый объем инвестиций на строительство поликлиник в микрорайонах более 1 млрд рублей. Что касается возведения нового медицинского объекта в Емельяново, уже в текущем году будет выделено около 20 млн рублей из средств краевого бюджета на разработку
Министерство здравоохранения напоминает жителям края, что при наличии страхового полиса гражданин имеет право прикрепиться к любой поликлинике. Для этого требуется написать заявление на имя главного врача учреждения, а также открепиться от прежней поликлиники. Право сменить прописку можно реализовать один раз в год.
Напомним, в новых микрорайонах Красноярска также ведется строительство других социальных объектов. В частности, на ул. Молокова возводится новая школа на 1280 мест.