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07:13 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Гастроли цирка во Владивостоке на грани срыва из-за задержания животных в Лучегорске

Нужные документы отсутствуют у 20-ти кошек и собак, дикобраза, рыси, енота, трех бурых медведей, двух львов, носухи и зеленых мартышек.

Владивосток, 22 марта, PrimaMedia.

Грузовик с цирковыми животными, направлявшийся во Владивосток на гастроли, задержали в Лучегорске из-за отсутствия необходимых ветеринарных документов. Чтобы представление, назначенное на 25 апреля, все-таки состоялось, представителям цирка придется в кратчайшие сроки собрать все справки, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Наряд ДПС остановил грузовик «Фрэнчлайнер», следовавший из Республики Бурятия во Владивосток, в районе приморского поселка Лучегорск. Вместе c инспектором Россельхознадзора полицейские обследовали грузовик с животными и попросили водителя предъявить ветеринарные сопроводительные документы.

Таким образом, устроители передвижных представлений нарушили целый перечень ветеринарно-санитарных правил.

Для того, чтобы гастроли цирка в приморской столице начались вовремя, исправить ситуацию придется в кратчайшие сроки. Согласно предписанию инспектора Россельхознадзора необходимо изолировать цирковых животных, обратиться во владивостокскую ветеринарную станцию по борьбе с болезнями животных для проведения противоэпизоотических мероприятий и предоставить в теруправление Россельхознадзора документальное подтверждение исполнения предписания.

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