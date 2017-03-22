Гастроли цирка во Владивостоке на грани срыва из-за задержания животных в Лучегорске
Нужные документы отсутствуют у 20-ти кошек и собак, дикобраза, рыси, енота, трех бурых медведей, двух львов, носухи и зеленых мартышек.
Нужные документы отсутствуют у 20-ти кошек и собак, дикобраза, рыси, енота, трех бурых медведей, двух львов, носухи и зеленых мартышек.
Владивосток, 22 марта, PrimaMedia.
Грузовик с цирковыми животными, направлявшийся во Владивосток на гастроли, задержали в Лучегорске
Наряд ДПС остановил грузовик «Фрэнчлайнер», следовавший из Республики Бурятия во Владивосток, в районе приморского поселка Лучегорск. Вместе c инспектором Россельхознадзора полицейские обследовали грузовик с животными и попросили водителя предъявить ветеринарные сопроводительные документы.
Таким образом, устроители передвижных представлений нарушили целый перечень
Для того, чтобы гастроли цирка в приморской столице начались вовремя, исправить ситуацию придется в кратчайшие сроки. Согласно предписанию инспектора Россельхознадзора необходимо изолировать цирковых животных, обратиться во владивостокскую ветеринарную станцию по борьбе с болезнями животных для проведения противоэпизоотических мероприятий и предоставить в теруправление Россельхознадзора документальное подтверждение исполнения предписания.