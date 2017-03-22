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07:06 (мск), источник: РИА Новости

В аэропорту Шереметьево появятся надписи на китайском языке

ПЕКИН, 22 мар — РИА Новости, Иван Булатов. Московский аэропорт Шереметьево продублирует все надписи в терминалах на китайском языке для туристов из КНР, заявил агентству Синьхуа начальник службы по работе с иностранными авиакомпаниями АО «Международный аэропорт Шереметьево» Александр Никонов.

Источник: РИА Новости

По его словам, аэропорт уже ввел голосовые объявления на китайском языке на все рейсах, вылетающих в Китай. Он отметил, что в настоящий момент полностью меняется навигация во всех терминалах аэропорта.

Александр Никонов сообщил, что «все надписи будут дублироваться на трех языках: русском, английском и китайском». Кроме этого, сайт аэропорта уже переведен на китайский язык, но также «будет запущено мобильное приложение сайта на китайском языке». По словам Никонова, для упрощения коммуникации с китайскими туристами проходит подготовка персонала, владеющего китайским языком.

Начальник службы по работе с иностранными авиакомпаниями «Международный аэропорт Шереметьево» добавил, что в 2017 году на территории аэропорта также появится специализированный ресторан китайской кухни.

Ранее Федеральное агентство по туризму РФ (Ростуризм) сообщило, что ролики с полезной информацией о туристических поездках по России будут транслировать на рейсах китайских авиалиний. Кроме того, по данным Ростуризма, на 2017 год для продвижения туристического потенциала РФ для китайской аудитории запланирована информационная активность в СМИ и соцсетях, ориентированная на китайских туристов, выпуск путеводителей по городам РФ на китайском языке для распространения в аэропортах и на железнодорожных вокзалах, пресс-туры для китайских СМИ и блогеров, ряд других мероприятий.

Ростуризм отмечал, что Китай для РФ — не только стратегический партнер, но и один из самых перспективных рынков. По итогам января-сентября 2016 года граждане Китая совершили более 1 миллиона турпоездок в РФ, рост составил 15%. Активнее всего въездной туризм развивается в рамках группового безвизового обмена, где за 2016 год количество поездок граждан Китая выросло на 41% и превысило 762 тысячи человек. Рост турпотока связан со взаимодействием туристических властей обеих стран; в 2016 году Ростуризм и управление КНР по делам туризма провели более 40 мероприятий, направленных на дальнейшее развитие российско-китайского трансграничного туризма.

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