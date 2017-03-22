В аэропорту Шереметьево появятся надписи на китайском языке

По его словам, аэропорт уже ввел голосовые объявления на китайском языке на все рейсах, вылетающих в Китай. Он отметил, что в настоящий момент полностью меняется навигация во всех терминалах аэропорта.

Александр Никонов сообщил, что «все надписи будут дублироваться на трех языках: русском, английском и китайском». Кроме этого, сайт аэропорта уже переведен на китайский язык, но также «будет запущено мобильное приложение сайта на китайском языке». По словам Никонова, для упрощения коммуникации с китайскими туристами проходит подготовка персонала, владеющего китайским языком.

Начальник службы по работе с иностранными авиакомпаниями «Международный аэропорт Шереметьево» добавил, что в 2017 году на территории аэропорта также появится специализированный ресторан китайской кухни.

Ранее Федеральное агентство по туризму РФ (Ростуризм) сообщило, что ролики с полезной информацией о туристических поездках по России будут транслировать на рейсах китайских авиалиний. Кроме того, по данным Ростуризма, на 2017 год для продвижения туристического потенциала РФ для китайской аудитории запланирована информационная активность в СМИ и соцсетях, ориентированная на китайских туристов, выпуск путеводителей по городам РФ на китайском языке для распространения в аэропортах и на железнодорожных вокзалах, пресс-туры для китайских СМИ и блогеров, ряд других мероприятий.