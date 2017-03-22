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07:17 (мск), источник: АиФ Иркутск

Прямая линия об изменениях в ЕГЭ-2017 пройдет в Иркутске 23 марта

На вопросы о госэкзаменах ответит министр образования региона.

Какие изменения произошли в процедуре государственной итоговой аттестации в 2017 году? ЕГЭ по каким предметам сдавать обязательно? Для чего нужны предметы по выбору? Где проводится ЕГЭ в Иркутской области?

На эти и другие вопросы читателей, связанные с проведением государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов, ответит министр образования Иркутской области Валентина Васильевна Перегудова.

Прямая линия пройдёт в пресс-центре «АиФ в Восточной Сибири» в четверг 23 марта с 16.00 до 17.00. Вопросы можно задавать по тел.: 500−527, а также предварительно по адресу aifredactor@irk.ru.

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