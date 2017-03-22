Прямая линия об изменениях в ЕГЭ-2017 пройдет в Иркутске 23 марта

Какие изменения произошли в процедуре государственной итоговой аттестации в 2017 году? ЕГЭ по каким предметам сдавать обязательно? Для чего нужны предметы по выбору? Где проводится ЕГЭ в Иркутской области?

На эти и другие вопросы читателей, связанные с проведением государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов, ответит министр образования Иркутской области Валентина Васильевна Перегудова.