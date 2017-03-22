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07:21 (мск), источник: Baikal-info.ru

Тысячи иностранцев прилетели в Бодайбо мыть золото

В Бодайбинском районе отмечают сезонный наплыв иностранцев, которые прибыли сюда для работы на золоторудных предприятиях и в артелях.

Источник: Reuters

Как сообщает 22 марта 2017 года ТВ «Бодайбо» со ссылкой на местный миграционный отдел полиции, на 1 марта количество поставленных на учёт иностранцев было 1546 человек, что примерно на 30% больше, чем на ту же дату год назад. Наплыв иностранных рабочих продлится конца апреля.

Приезжие рабочие выстаиваются в огромные очереди в районной больнице, потому что для получения трудового патента им необходимо пройти медосмотр. Ежедневно в очередях стоит несколько сот человек, а врачам удаётся принять 130−150. Люди занимают очереди в пять утра, составляют списки. Порядок в больнице, чтобы избежать конфликтов и драк, обеспечивают сотрудники частного охранного агентства. Они же следят за тем, чтобы жители Бодайбинского района могли беспрепятственно проходить на приём к врачам. У каждого трудового мигранта на полный медосмотр уходит от 3 до 10 дней. На данный момент обследование прошли около 2 тыс. человек, были выявлены единичные случаи сифилиса, туберкулеза и ВИЧ-инфекции.

В будущем году, возможно, такого столпотворения у ЦБР не будет, для медосмотра иностранцев предполагается выделить здание вечерней школы, поставить там флюорограф, разместить всех врачей. А пока местных жителей призывают с пониманием относиться к очередям.

Всего в прошлом году в Бодайбинском районе мыло золото 5 624 иностранца, из них жители Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана — 83%, Украины, Беларуси, Молдовы и ряда других европейских государств — 17%.

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