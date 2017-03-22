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07:08 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Роспотребназдор предупредил новосибирцев о разгуле вируса гриппа «В»

Синоптики прогнозируют повышение температуры до +6 градусов. Главный инфекционист области не советует новосибирцам переодеваться в легкую одежду и снимать шапки. Роспотребнадзор предупредил, что на смену сезонному вирусу идет грипп «В».

Источник: РИА "Новости"

Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова в интервью телеканалу «Россия 24» заявила: «Грипп “В” всегда идёт в структуре сезонного гриппа. Вакцины, мировые и те, которые созданы в России, имеют в своем составе вещества, противодействующие вирусу “В”. В этом году почти в 90% случаев новосибирцы болели гриппом типа “H3N2” и так называемым “свиным” гриппом, остальные случаи — вирус гриппа типа “В”. Его мы встречали немного чаще, чем в прошлом году. Грипп может протекать с осложнениями — это и бронхиты, пневмонии, ларингиты, синуситы. Вторую неделю отмечаем снижение заболеваемости сезонного гриппа. В этом году все тянется очень долго, зима была достаточно теплая, что тоже способствовало повышенной заболеваемости. Особенно обманчива солнечная погода, когда солнце припекает и есть пронизывающий ветер. Всё это создает риск переохлаждений и присоединения осложнений к уже имеющейся инфекции».

По последним данным ведомства за минувшую неделю с гриппом и ОРВИ в больницы и поликлиники обратились 21553 человека. Отмечается снижение заболеваемости гриппом в 1,5 раза.

«За неделю с целью предотвращения распространения гриппа и ОРВИ, руководителями образовательных учреждений полностью приостановлена деятельность 1 школы, частично 11 школ (закрыто 17 классов) и 14 дошкольных образовательных учреждений (закрыто 17 групп)», — добавили в пресс-службе ведомства.

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