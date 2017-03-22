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07:06 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Красноярцы ищут пропавшую несовершеннолетнюю девушку из Новосибирска

15 февраля 14-летняя жительница Новосибирска Ксения Четыркина ушла в школу и не вернулась, сейчас девушку ищут в Красноярске, информация сообщается в группе «ВКонтакте» «Поиск пропавших детей — Красноярск. Волонтеры».

Источник: Вести - Новосибирск

Красноярцы ищут пропавшую несовершеннолетнюю девушку из Новосибирска, информация сообщается в группе «ВКонтакте» «Поиск пропавших детей — Красноярск. Волонтеры».

Утром 15 февраля 14-летняя Ксения Четыркина вышла из своего дома, расположенного на улице Бориса Богаткова в Октябрьском районе Новосибирска, девушка направлялась в школу. Однако домой после занятий Черыткина не вернулась — у девушки отключен телефон, однако известно, что она выходила на связь через соцсети.

Установлено, что на данный момент она находится в Красноярске, представляется Дарьей.



Приметы: Рост 158−160 см, среднее телосложение, глаза зеленые, волосы темно-русые (возможно перекрасилась), волнистые, но выпрямляет часто, средней длины.

Особые приметы: Родинка на подбородке, татуировка на левой руке между большим и указательным пальцем, в виде знака бесконечности.

Была одета: бежевый пуховик, светло-синие джинсы и угги с сердечками, серый палантин.

При себе имеет: сумка с тетрадями, бордовая толстовка, палитра из корректоров для лица, телефон.

«Просим всех, кому что-либо известно о местонахождении Ксении, срочно сообщить по телефонам 8 (383) 232 17 70 полиция (Новосибирск), 8950 99 66 066 (волонтеры)», — говорится в сообщении.

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