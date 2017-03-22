Красноярцы ищут пропавшую несовершеннолетнюю девушку из Новосибирска, информация сообщается в группе «ВКонтакте» «Поиск пропавших детей — Красноярск. Волонтеры».

Утром 15 февраля 14-летняя Ксения Четыркина вышла из своего дома, расположенного на улице Бориса Богаткова в Октябрьском районе Новосибирска, девушка направлялась в школу. Однако домой после занятий Черыткина не вернулась — у девушки отключен телефон, однако известно, что она выходила на связь через соцсети.

Установлено, что на данный момент она находится в Красноярске, представляется Дарьей.