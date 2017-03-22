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07:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Разгадана тайна «тяжелой кости»

Канадские медики назвали одну из главных причин того, что у некоторых людей плотность (и масса) костной ткани выше, чем у других. Соответствующее исследование опубликовано в Journal of Bone and Mineral Research, кратко о нем сообщает EurekAlert!

Специалисты показали, что у тех подростков, которые во время бурного роста организма участвовали в умеренной и интенсивной физической нагрузке, во взрослом состоянии масса костной ткани в среднем была выше, чем у остальных. У подростков, которые вели сидячий образ жизни, подобной строгой закономерности не наблюдалось.

К своим выводам ученые пришли, наблюдая за физической активностью 309 мальчиков и девочек. В дальнейшем специалисты планируют определить оптимальный баланс между интенсивностью занятий физической культурой у подростков и темпами развития костной системы.

Авторы призывают подростков «отойти от экранов, встать с дивана и двигаться». Исследование ученых показывает важность физической активности в молодости для прочности костной системы во взрослом состоянии.

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