Разгадана тайна «тяжелой кости»

Специалисты показали, что у тех подростков, которые во время бурного роста организма участвовали в умеренной и интенсивной физической нагрузке, во взрослом состоянии масса костной ткани в среднем была выше, чем у остальных. У подростков, которые вели сидячий образ жизни, подобной строгой закономерности не наблюдалось.

К своим выводам ученые пришли, наблюдая за физической активностью 309 мальчиков и девочек. В дальнейшем специалисты планируют определить оптимальный баланс между интенсивностью занятий физической культурой у подростков и темпами развития костной системы.

Авторы призывают подростков «отойти от экранов, встать с дивана и двигаться». Исследование ученых показывает важность физической активности в молодости для прочности костной системы во взрослом состоянии.