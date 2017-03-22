В Красноярске пропала школьница из Новосибирска
14-летняя девушка потерялась ещё 14 февраля.
14-летняя девушка потерялась ещё 14 февраля.
В Красноярске разыскивают 14-летнюю школьницу — Четыркину Ксению из Новосибирска, об этом сообщают в группе «Поиск пропавших детей».
Известно, что утром 14 февраля девушка отправилась в школу, которая находится в городе Новосибирске, отключила телефон и на связь не выходила. Однако периодически заходила в социальные сети. Недавно установлено, что школьница находится в Красноярске.
Приметы: Рост 158−160 см, среднее телосложение, глаза зеленые, волосы
Особые приметы: Родинка на подбородке, татуировка на левой руке между большим и указательным пальцем, в виде знака бесконечности.
Была одета: бежевый пуховик,
При себе имеет: сумка с тетрадями, бордовая толстовка, палитра из корректоров для лица, телефон.
Представляется Дарьей.