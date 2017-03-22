Жительница Уфы получила работу испытателя диванов

Крупный мебельный холдинг подвел итоги необычного конкурса. Компания искала человека на должность «испытателя диванов».

В его обязанности будет входить проверка мягкой мебели с точки зрения покупателя. То есть не измерять прочность при помощи сложных инструментов, а просто лежать и сидеть на них, оценивая мягкость и комфорт.

Первым в мире испытателем диванов стала уфимка Анна Черданцева. О своей радости девушка уже рассказала в соцсетях.

— Есть «Ревизорро», есть «Магазинно», а я — испытатель диванов. Да прибудет с вами мягкость, упругость и долговечность диванов! — поделилась эмоциями от получения работы Анна.