В Кувейте запретили «Красавицу и Чудовище» после нескольких дней показа
ДУБАЙ, 22 мар — РИА Новости. Кинофильм «Красавица и Чудовище» запретили к показу в Кувейте через четыре дня после выхода на экраны.
ДУБАЙ, 22 мар — РИА Новости. Кинофильм «Красавица и Чудовище» запретили к показу в Кувейте через четыре дня после выхода на экраны.
Национальная кинокомпания Кувейта сообщила о запрете в своём аккаунте в Twitter. Кинофильм начали показывать в Кувейте в четверг на прошлой неделе, однако через 4 дня компания сняла его с показа, чтобы ещё раз пересмотреть содержание. Теперь сообщается о полном запрете кинофильма.
«Мы бы хотели уведомить о том, что менеджмент национальной кинокомпании Кувейта решил остановить показ фильма «Красавица и чудовище», — заявили в компании.
Решение связано с «обязанностями и принципами компании в отношении молодежи».
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия») обратился к главе Минкультуры Владимиру Мединскому с просьбой провести допремьерную проверку американского фильма Билла Кондона «Красавица и чудовище» на предмет пропаганды гомосексуализма. В Минкультуры по итогам экспертизы пропаганды в фильме не нашли, но при этом присудили ему рейтинг 16+.
В картине, которая представляет собой воспроизведение мультфильм 1991 года, снялись Эмма Уотсон, Дэн Стивенс, Люк Эванс, Юэн Макгрегор, Иен Маккелен, Эмма Томпсон.