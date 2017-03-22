В Кувейте запретили «Красавицу и Чудовище» после нескольких дней показа

Национальная кинокомпания Кувейта сообщила о запрете в своём аккаунте в Twitter. Кинофильм начали показывать в Кувейте в четверг на прошлой неделе, однако через 4 дня компания сняла его с показа, чтобы ещё раз пересмотреть содержание. Теперь сообщается о полном запрете кинофильма.

«Мы бы хотели уведомить о том, что менеджмент национальной кинокомпании Кувейта решил остановить показ фильма «Красавица и чудовище», — заявили в компании.

Решение связано с «обязанностями и принципами компании в отношении молодежи».