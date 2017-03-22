Владивостокцы наслаждаются городом без пробок

Владивостокцы уже третий день радуются исчезновению утренних пробок на дорогах города, сообщает корреспондент РИА VladNews.

С наступлением новой недели местные жители не могли не заметить, что на дорогах города исчезли утренние пробки. Если ранее дорога до работы занимала от 40 минут и более, то с исчезновением заторов добраться в утренние часы в любую точку города можно за 15−30 минут.

Корреспонденты РИА VladNews ради интереса засекли время и узнали, сколько времени занимает дорого от дома до работы.

Начальной точкой мы выбрали два района города — Тихая и Снеговая падь, финальная точка — район 3-й рабочей.

Обычно время добраться с Тихой занимает 30−45 минут, но сегодня мы потратили 15 минут, чтобы оказаться на рабочем месте, такая же история была и с районом Снеговая падь.

Сейчас владивостокцы гадают, что могло стать поводом исчезновения утренних пробок, ведь каникулы у школьников начинаются только 27 марта.