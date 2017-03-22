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08:01 (мск), источник: Om1.ru

Молодежь вышла на пикет, требуя чистый воздух для Омска

Пикет развернулся перед зданием Пушкинской библиотеки, где как раз проходит пресс-конференция с участием надзорных ведомств и власти по вопросу загрязнения воздуха.

Источник: Om1.ru

Сегодня, 22 марта, около 10 утра молодежь из «Единой России» вышла на пикет. Среди множества партийных флагов проглядывался один, непосредственно касающейся собственно протеста — студенты требуют Омску чистый воздух:

 — Власть, помни: 2017 — Год экологии! — говорится на ярком плакате.

Примечательно, что как раз в это время в областном Доме журналиста, расположенном в библиотеке, началась пресс-конференция по вопросам загрязнения воздуха с участием региональных Минприроды, МЧС, природоохранной прокуратуры, Росприроднадзора, Роспотребнадзора, Обь-Иртышского гидрометцентра.

Напомним, масштабные выбросы в Омске происходили с 8 по 10 марта. Замеры показали, что концентрация этилмеркаптана, используемого в качестве одоранта для обнаружения утечек газа, была превышена в 400 раз. Виновник загрязнения воздуха до сих пор не назван. Ранее прокуратура сообщала, что в газовой атаке может быть замешан нефтезавод, который уже несколько раз опровергал свою причастность. Тем не менее выяснилось, что на очистных сооружениях ОНПЗ содержание вредных веществ превышено в 64 раза.

Вечером 21 марта и ночью 22 марта в Омске опять продолжились выбросы с неприятным запахом. Как обычно, особенно сильно запах чувствовался в Советском и Кировском округах. В социальных сетях люди жалуются на плохое самочувствие. За последние дни омичи выучили сложное слово «этилмеркаптан» и уверенно и безошибочно пишут его в своих постах и комментариях.

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