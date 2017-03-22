Молодежь вышла на пикет, требуя чистый воздух для Омска
Пикет развернулся перед зданием Пушкинской библиотеки, где как раз проходит
Пикет развернулся перед зданием Пушкинской библиотеки, где как раз проходит
Сегодня, 22 марта, около 10 утра молодежь из «Единой России» вышла на пикет. Среди множества партийных флагов проглядывался один, непосредственно касающейся собственно протеста — студенты требуют Омску чистый воздух:
— Власть, помни: 2017 — Год экологии! — говорится на ярком плакате.
Примечательно, что как раз в это время в областном Доме журналиста, расположенном в библиотеке, началась
Напомним, масштабные выбросы в Омске происходили с 8 по 10 марта. Замеры показали, что концентрация этилмеркаптана, используемого в качестве одоранта для обнаружения утечек газа, была превышена в 400 раз. Виновник загрязнения воздуха до сих пор не назван. Ранее прокуратура сообщала, что в газовой атаке может быть замешан нефтезавод, который уже несколько раз опровергал свою причастность. Тем не менее выяснилось, что на очистных сооружениях ОНПЗ содержание вредных веществ превышено в 64 раза.
Вечером 21 марта и ночью 22 марта в Омске опять продолжились выбросы с неприятным запахом. Как обычно, особенно сильно запах чувствовался в Советском и Кировском округах. В социальных сетях люди жалуются на плохое самочувствие. За последние дни омичи выучили сложное слово «этилмеркаптан» и уверенно и безошибочно пишут его в своих постах и комментариях.