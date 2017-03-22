Известного челябинского драгрейсера не выпустили из колонии по УДО

Копейский горсуд (Челябинская область) отказал в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении Александра Вотина, одного из участников резонансного ДТП на перечении улиц Доватора и Шаумяна в 2013 году, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как следует из картотеки, соответствующее ходатайство поступило в суд в январе, его рассмотрение было назначено на февраль, позже отложено на март. Вотин отбывает срок в ИК-1 Копейска. При рассмотрении просьбы осужденного присутствовали родственники погибших.

«В удовлетворении ходатайства Александра Вотина об условно-досрочном освобождении от лишения свободы Копейский горсуд отказал. Это решение может быть обжаловано в Челябинский областной суд», — сообщили в канцелярии.

Напомним, это уже вторая попытка осужденного выйти по УДО.

ДТП произошло 4 июля 2013 года: Lexus GS-450H под управлением Андрея Лысенко 1986 года рождения и Toyota Mark II известного драгрейсера Александра Вотина 1988 года рождения неслись на скорости свыше 170 км/ч по Доватора от перекрестка с Блюхера. На пересечении с Шаумяна для них загорелся красный свет, однако гонщики пытались проскочить перекресток, в чем им помешал Nissan Almera. Lexus по касательной прошелся по боку ехавшей слева Toyota, после чего отлетел на автобусную остановку, сбил женщину 1978 года рождения и ее трехлетнюю дочь, а затем протаранил цветочный павильон. Toyota Mark II вынесло на встречку, где он врезался в Nissan и еще два автомобиля — ВАЗ-2107 и Hyundai Ix35.