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07:52 (мск), источник: Om1.ru

Попавшие под снежную лавину на Любинском проспекте Омска подростки обратились к врачам

Следователи уже разыскали пятерых омичей, которых засыпало снегом. Пострадавшие оказались несовершеннолетними.

Сотрудники следственного комитета по Омской области разыскали пятерых омичей, ставших невольными героями шокирующего видео: с крыши одного из зданий по Любинскому проспекту на парней обрушилась гора снега (пользователи в соцсетях окрестили её «лавиной»).

Как сообщает «12 канал», юноши оказались несовершеннолетними. Двое из пяти подростков получили серьёзные ушибы и обратились за медицинской помощью.

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Установили и частную компанию, которая взяла на себя обязательство чистить крышу этого здания. Как рассказали «12 каналу» в администрации Центрального округа, директор фирмы сейчас находится за границей.

Георгий Синяков, начальник отдела контроля администрации ЦАО:

 — Мы выявили эту компанию. Знаем, кто директор, кто учредитель этой компании. И, если будет необходимость, мы примем административные меры в отношении компании. В настоящее время директор этой компании находится в Казахстане, связаться мы не смогли с ним. Почему остался этот язык снега, находящийся почти в середине здания, будем выяснять.

Предприятию, ответственному за уборку снега, грозит уголовное дело по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей».

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