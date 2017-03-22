Попавшие под снежную лавину на Любинском проспекте Омска подростки обратились к врачам
Следователи уже разыскали пятерых омичей, которых засыпало снегом. Пострадавшие оказались несовершеннолетними.
Следователи уже разыскали пятерых омичей, которых засыпало снегом. Пострадавшие оказались несовершеннолетними.
Сотрудники следственного комитета по Омской области разыскали пятерых омичей, ставших невольными героями шокирующего видео: с крыши одного из зданий по Любинскому проспекту на парней обрушилась гора снега (пользователи в соцсетях окрестили её «лавиной»).
Как сообщает «12 канал», юноши оказались несовершеннолетними. Двое из пяти подростков получили серьёзные ушибы и обратились за медицинской помощью.
Установили и частную компанию, которая взяла на себя обязательство чистить крышу этого здания. Как рассказали «12 каналу» в администрации Центрального округа, директор фирмы сейчас находится за границей.
Георгий Синяков, начальник отдела контроля администрации ЦАО:
— Мы выявили эту компанию. Знаем, кто директор, кто учредитель этой компании. И, если будет необходимость, мы примем административные меры в отношении компании. В настоящее время директор этой компании находится в Казахстане, связаться мы не смогли с ним. Почему остался этот язык снега, находящийся почти в середине здания, будем выяснять.
Предприятию, ответственному за уборку снега, грозит уголовное дело по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей».