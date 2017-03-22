Между Самарой и Курумочем пустят дополнительную электричку

№ 6332/6331 Самара (отпр. 06.04) — Курумоч (приб. 07.34) и № 6334/6333 Курумоч (отпр. 11.12) — Самара (приб. 12.39).

Добавим, что сегодня по данному направлению электрички отправляются ежедневно из Самары в 7.44, 13.09, 16.07 и 17.32. Обратно, из Курумоча — в 4.57, 5.45, 14.27 и 17.28.