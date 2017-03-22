Нарушителей парковки в центре Екатеринбурга приструнит пеший патруль

Для борьбы с автомобилистами, не оплачивающими парковку в центре Екатеринбурга, может быть организован пеший патруль. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе мэрии.

«Пока данный вопрос только рассматривается. Никакой конкретики нет», — прокомментировали там.

Предполагается, что благодаря пешим надзирателям удастся увеличить число выявленных нарушителей. Сейчас многие из автовладельцев закрывают автомобильные номера тряпками и бумагой. Из-за этого система видеофиксации «Паркон» не может вычислить таких водителей.

Стоит напомнить, что платная парковка появилась на улицах уральской столице в 2014 году. Однако система долгое время не работала. Мэрия хотела взвалить обязанности по ловле недобросовестных автомобилистов на инспекторов ГИБДД. Однако те открестились, поскольку в КоАП отсутствует статья о штрафах за неоплаченную парковку.