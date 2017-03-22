В пяти калининградских школах закончились места для первоклассников

В пяти калининградских школах завершили набор первоклассников. Об этом рассказала председатель комитета по образованию горадминистрации Татьяна Петухова после оперативного совещания во вторник, 21 марта.

На сегодняшний день полностью укомплектованы гимназии № 40 и 32, лицей № 17 и школы № 6 и 56. Следующие данные комитет по образованию озвучит после 1 апреля. Приём заявлений от родителей, чьи дети не зарегистрированы на приписанной к школе территории, начнётся с 1 июля.

Как отметила Петухова, эти учебные заведения традиционно являются самыми востребованными в городе. В школы каждый год набирают больше первоклассников, чем планируется. Так, в гимназию № 40 хотели зачислить 196 человек и сформировать семь классов, а приняли 240 детей (8 классов).