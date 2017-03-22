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09:55 (мск), источник: Volga News

489 тысяч жителей Самарской области вынуждены пользоваться недоброкачественной водой

Из примерно 3,2 млн человек, проживающих на территории Самарской области только два с небольшим млн человек обеспечены доброкачественной водой лишь 62,7% населения региона, сообщает региональный Роспотребнадзор. Более 20% самарчан (почти 656 тыс. человек) получают условно доброкачественную. Оставшиеся 15% вынуждены употреблять недоброкачественную питьевую воду.

В ведомстве отмечают, что удельный процент населения, обеспеченного качественной водопроводной водой возрос с 81,6% до 83,1%. В городах области за год этот показатель поднялся на 2,3% и составил 87,6%. К примеру, в Самаре из примерно 1,2 млн жителей доброкачественной водой в 2016 году обеспечивались более 996 тыс. человек, что составило 85% от населения города; порядка 134 тыс. человек (11,4%) — условно доброкачественной, 42 тыс. человек (3,6%) — недоброкачественной.

Ведомство отмечает, что водопроводы некоторых территорий, в частности Чапаевска и Новокуйбышевска, подают недоброкачественную воду из-за ее природной жесткости.

Среди сельского населения в 2016 году 65% людей пользовались водой, отвечающей требованиям безопасности. С 2015 года этот показатель снизился на 1,7%. При этом в сельской местности доля населения, обеспеченного доброкачественной водой составляет лишь 32,2%, в то время, как доля людей, потребляющих недоброкачественную воду возросла на 2,1% и составила 29,7%.

Доля населения области, обеспеченного централизованным водоснабжением составляет порядка 98%.

По мнению специалистов, в последние годы сохраняется тенденция улучшения водопроводной воды по микробиологическим показателям. Доля не соответствующих гигиеническим нормам проб из разводящей сети, снизилась за два года с 5,9% до 5,3%, но осталась выше среднероссийского показателя 2015 года — 3,5%. Положительным тенденциям показателей качества в последние годы способствовало строительство и реконструкции объектов водоснабжения в рамках программ по улучшению водоснабжения.

Правда, есть территории, на которых несоответствия по микробиологическим показателям сильно превышают среднеобластные значения. К таким территориям относятся Красноармейский район (12,4%), Большечерниговский район (19,3%) и Большеглушицкий район (более 20%).

Значительная доля проб воды из разводящих водопроводных сетей Самарской области не соответствует гигиеническим нормам по санитарно-химическим показателям. В 2016 г этот показатель возрос на 1,7% и составил 18,6%, в то время как в среднем по России в 2015 г он составлял 14,3%. Специалисты ведомства объясняют это тем, что подземные воды некоторых территорий Самарской области имеют природное повышенное содержание железа, жесткости, общей минерализации и нестабильностью качества воды поверхностных источников питьевого водоснабжения.

За выявленные нарушения в 2016 году Управлением составлено 405 протоколов об административных правонарушениях. В итоге наложено 357 штрафов на общую сумму более 2,5 млн рублей и приостановилась эксплуатация пяти объектов. После устранения недостатков водопроводы снова стали функционировать.

В судебные органы было направлено 25 исков по вопросам ненадлежащего состояния водопроводов. На конец 2016 года 14 из них были удовлетворены в полном объеме. В Роспотребнадзоре отмечают, что это позволит улучшить ситуацию в водоснабжением в Кинель-Черкасском, Большечерниговском, Ставропольском, Большеглушицком и Алексеевском районах.

В 2016 году в Самарской области продолжалась реализация Государственной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обращения с отходами в Самарской области». Программа рассчитана на 2014−2020 годы и направлена на строительство и реконструкции систем водоснабжения. По информации Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области по подпрограмме в 2016 году из областного бюджета освоено 73 120,38 тыс. рублей, из них 52 451,33 тыс. рублей — на объекты водоснабжения.

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