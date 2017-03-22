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08:22 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Режим НМУ сохраняется в трех городах

Снова НМУ охватили Челябинск.

Неблагоприятные метеоусловия в городах Челябинской области вновь продлены. Режим НМУ первой степени опасности сохраняется Карабаше, Коркино и Челябинске, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства экологии.

Обстановка, неблагоприятная для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, объявлена до семи вечера 22 марта.

Прогнозируется слабый ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия. Горожанам не рекомендуется много гулять, а автомобилистам, по возможности, следует отказаться от использования личного транспорта. Муниципальным образованиям рекомендовано организовать работу по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в соответствии с порядком, утвержденным постановлением губернатора.

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