Кто станет лучшей мамой?

Летом 2017 года состоится всероссийский конкурс «Миссис Россия». Будут ли принимать в нём участие представительницы от нашей области?

Предварит всероссийский конкурс другой — «Миссис Кузбасс 2017». Он пройдёт 21 апреля в Новокузнецке. Победительница этого конкурса и получит шанс представить юг Кемеровской области на «Миссис России». Кастинг уже прошёл 18 марта в Новокузнецке в бизнес-центре «Меридиан».

Как пояснили организаторы конкурса, в кастинге приняли участие жительницы юга Кузбасса в возрасте от 25 до 45 лет, у которых есть дети. Пришло около 80 заявок и анкет, из них отобрали 16. В понедельник красавицы уже начали готовиться к конкурсу.