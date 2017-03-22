Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Познер не изменил своего мнения об участии инвалидов в телешоу
В Бурятии запретили рекламу доставки на дом "японки и узбечки"
В России поменяют расчет квартплаты
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Ксения Собчак, Матильда Шнурова и другие на модном показе (фото)
На рынке в Киеве нашли голубое платье Меланьи Трамп (фото)Голубой костюм от Ralph Lauren, в котором Меланья была на инаугурации Трампа, одобрили многие женщины по всему миру
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Анна Банщикова стала мамой в третий раз
Дачные кооперативы в России будут упразднены
В России поменяют расчет квартплаты
Украинские "Ведьмы" прибыли в Донбасс - СМИ
«Никто не хочет в Украину»: депутат ЕС о Крыме
Дочь Ренаты Литвиновой растет ее точной копией
Леонид Агутин и Анжелика Варум поделились романтическим фото
СМИ: евродепутат рассказал, что его впечатлило в российском Крыму
РФ о создании сверхскоростного перехватчика МиГ-41
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ
Фоторепортажи
16Неслабый пол
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
12Первая женщина в космосе
14На восток США обрушилась снежная буря
08:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Кто станет лучшей мамой?

Летом 2017 года состоится всероссийский конкурс «Миссис Россия». Будут ли принимать в нём участие представительницы от нашей области?

Предварит всероссийский конкурс другой — «Миссис Кузбасс 2017». Он пройдёт 21 апреля в Новокузнецке. Победительница этого конкурса и получит шанс представить юг Кемеровской области на «Миссис России». Кастинг уже прошёл 18 марта в Новокузнецке в бизнес-центре «Меридиан».

Как пояснили организаторы конкурса, в кастинге приняли участие жительницы юга Кузбасса в возрасте от 25 до 45 лет, у которых есть дети. Пришло около 80 заявок и анкет, из них отобрали 16. В понедельник красавицы уже начали готовиться к конкурсу.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Семилетнего омича Малахов позвал на передачу и познакомил с Кузьминым
США начали расследование авиаудара в Сирии
Тиллерсон призвал сенаторов одобрить членство Черногории в НАТО
В КНДР прокомментировали санкционные планы США
Рейтинг правительства Японии подорвал скандал
Турецкие помидоры не пустят на российский прилавок
В России предложили ввести летом длинный обеденный перерыв
У теннисистки Весниной забрали кубок и вручили его Федереру
Спорт
8 команд, которые могут сенсационно отобраться на ЧМ-2018 Азербайджан, Панама, Буркина-Фасо и другие команды, которые всерьёз претендуют на то, чтобы приехать в Россию в качестве участниц ЧМ-2018
Авто
В США придумали идеальный внедорожник для городских пробок (видео) Специальные механизмы приподнимают кузов автомобиля почти на высоту почти в 3 метра, позволяя, таким образом, беспрепятственно объезжать дорожную пробку
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян Актриса станет ведущей нового шоу «Генеральная уборка» на канале «Пятница!»
Недвижимость
Власти предупредили об активности квартирных мошенников
Недостроенные дома планируют обложить налогом
Все новостройки в России будут энергоэффективными
Получателям «бесплатного гектара» дадут льготные кредиты
Леди
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото) Всегда мечтали о длинных, густых, идеально подкрученных ресницах? Мы тоже! Поэтому посетили процедуры ламинирования, ботокса и наращивания
Дети
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети Рэпер трогательно поздравил маленькую Алису с третьим днем рождения.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь