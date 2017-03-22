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12:48 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

23 марта в ряде казанских домов не будет света

Плановые ремонтные работы пройдут в Авиастроительном, Вахитовском, Кировском и Советском районах.

(Город Казань KZN.RU, 22 марта). 23 марта в ряде домов Казани не будет света. Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, сообщает пресс-служба ОАО «Сетевая компания».

С 9.00 до 18.00 электричество отключат в Авиастроительном районе по адресам: ул. Айдарова, 2, 8, 8а, 10, 12; ул. П. Баранова; ул. Вересаева; ул. Камчатская; ул. Ленинградская, 49а-57а, 51а, 53а, 57; ул. Лянгузова, 24а, 25, 28; ул. Ново-Караваевская, 1−62, 2, 3, 3а, 4−8, 4а, 7−49, 8а, 10, 12; ул. Пржевальского; ул. Промышленная, 1−33, 8−38; ул. Сахалинская, 31; ул. Северо-Полюсная, 17, 17а, 19а, 21а, 28; ул. Сухорецкая; ул. Ударная; ул. Чапаева, 40, 42, 42а, 44, 47а.

С 8.00 до 17.00 света не будет в Вахитовском районе по адресам: ул. Кремлевская, 2; ул. Нагорная, 35; ул. Япеева, 13, 16.

С 8.00 до 17.00 отключение произойдет в Кировском районе по улицам: Глубинная, Звенигородская, Международная, Новороссийская, Ново-Юдинская, Туристическая, Уссурийская, Футбольная.

С 9.00 до 18.00 электричества не будет в Советском районе по адресам: ул. Бондюжская, 3а; ул. Красной Позиции, 1, 1а, 2, 3, 3а; ул. П. Лумумбы, 4.

Кроме того, электричества не будет в ряде промышленных и административных зданий Авиастроительного, Вахитовского и Советского районов.

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