23 марта в ряде казанских домов не будет света
Плановые ремонтные работы пройдут в Авиастроительном, Вахитовском, Кировском и Советском районах.
Плановые ремонтные работы пройдут в Авиастроительном, Вахитовском, Кировском и Советском районах.
(Город Казань KZN.RU, 22 марта). 23 марта в ряде домов Казани не будет света. Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, сообщает
С 9.00 до 18.00 электричество отключат в Авиастроительном районе по адресам: ул. Айдарова, 2, 8, 8а, 10, 12; ул. П. Баранова; ул. Вересаева; ул. Камчатская; ул. Ленинградская, 49а-57а, 51а, 53а, 57; ул. Лянгузова, 24а, 25, 28; ул.
С 8.00 до 17.00 света не будет в Вахитовском районе по адресам: ул. Кремлевская, 2; ул. Нагорная, 35; ул. Япеева, 13, 16.
С 8.00 до 17.00 отключение произойдет в Кировском районе по улицам: Глубинная, Звенигородская, Международная, Новороссийская,
С 9.00 до 18.00 электричества не будет в Советском районе по адресам: ул. Бондюжская, 3а; ул. Красной Позиции, 1, 1а, 2, 3, 3а; ул. П. Лумумбы, 4.
Кроме того, электричества не будет в ряде промышленных и административных зданий Авиастроительного, Вахитовского и Советского районов.