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10:02 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Жители Автозавода могут пожаловаться на ремонт дорог в районе

Ямочный ремонт в настоящее время выполнен на 140 кв.м. дорожного полотна.

Жители Автозаводского района могут пожаловаться на ремонт дорог, сообщает городская администрация.

В настоящее время общая площадь выполненных работ по ямочному ремонту составляет 140 кв.м. В частности, отремонтирована улица Магистральная, продолжается заливка ям горячим асфальтом на проспекте Ильича, улицах Колхозная, Космическая и Мончегорская.

Предложения и замечания, касающиеся ямочного ремонта, жители района могут сообщать в отдел по эксплуатации и ремонту дорог администрации Автозаводского района с 9.00 до 18.00 с понедельника по четверг и с 9.00 до 17.00 в пятницу по телефону 293−35−13.

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