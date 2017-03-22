Жители Автозавода могут пожаловаться на ремонт дорог в районе

Жители Автозаводского района могут пожаловаться на ремонт дорог, сообщает городская администрация.

В настоящее время общая площадь выполненных работ по ямочному ремонту составляет 140 кв.м. В частности, отремонтирована улица Магистральная, продолжается заливка ям горячим асфальтом на проспекте Ильича, улицах Колхозная, Космическая и Мончегорская.

Предложения и замечания, касающиеся ямочного ремонта, жители района могут сообщать в отдел по эксплуатации и ремонту дорог администрации Автозаводского района с 9.00 до 18.00 с понедельника по четверг и с 9.00 до 17.00 в пятницу по телефону 293−35−13.