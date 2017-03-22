Россияне разошлись во мнениях о начальной точке истории страны

Еще 7% респондентов считают, что история страны началась с образования русских княжеств, 5% — с царствования Петра I, а 3% — с Октябрьской революции 1917 года.
По 2% отсчитывают историю России с создания Московского царства, с распада СССР и создания суверенной РФ в 1991 году, с избрания президентом Владимира Путина, 1% — с принятия Декларации о суверенитете РФ в 1990 году. Между тем 36% россиян, отвечая на вопрос, с какой даты, эпохи, события ведет отсчет история нашей страны, сказали «с незапамятных времен, испокон веков».
Социологи также поинтересовались у респондентов, какие периоды нашей истории вызывают у них особый, повышенный интерес. Для 38% россиян таким историческим периодом является Великая Отечественная война, для 31% — Петровская эпоха (XVIII век), для 28% — история Древней Руси (VIII-XVII вв.). Остальные респонденты интересуются концом XIX — началом ХХ вв. (18%), «брежневской эпохой» 1970−80 гг. (17%) и XIX в. (14%). Ничего в российском прошлом не интересует 15% участников опроса, проведенного 2—6 марта среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.
Социологи говорят, что среди населения отмечается снижение интереса к истории в целом.
«Это может быть как результатом “усталости” от переоценок тех или иных периодов в отечественной истории, так и увеличением доли молодежи среди населения, у которой фиксируется незнание исторических вех и событий», — сказали «Интерфаксу» в «Левада-Центре».
К какому из них может быть интерес если историю сделали необязательным предметом?