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09:44 (мск), источник: Интерфакс

Россияне разошлись во мнениях о начальной точке истории страны

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU — Каждый четвертый россиянин считает, что история нашей страны начинается с Киевской Руси (26% против 19% в 2003 году), а каждый десятый ведет отсчет с момента крещения Руси (12%), сообщили «Интерфаксу» в «Левада-Центре».

Источник: Reuters

Еще 7% респондентов считают, что история страны началась с образования русских княжеств, 5% — с царствования Петра I, а 3% — с Октябрьской революции 1917 года.

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По 2% отсчитывают историю России с создания Московского царства, с распада СССР и создания суверенной РФ в 1991 году, с избрания президентом Владимира Путина, 1% — с принятия Декларации о суверенитете РФ в 1990 году. Между тем 36% россиян, отвечая на вопрос, с какой даты, эпохи, события ведет отсчет история нашей страны, сказали «с незапамятных времен, испокон веков».

Социологи также поинтересовались у респондентов, какие периоды нашей истории вызывают у них особый, повышенный интерес. Для 38% россиян таким историческим периодом является Великая Отечественная война, для 31% — Петровская эпоха (XVIII век), для 28% — история Древней Руси (VIII-XVII вв.). Остальные респонденты интересуются концом XIX — началом ХХ вв. (18%), «брежневской эпохой» 1970−80 гг. (17%) и XIX в. (14%). Ничего в российском прошлом не интересует 15% участников опроса, проведенного 2—6 марта среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.

Социологи говорят, что среди населения отмечается снижение интереса к истории в целом.

«Это может быть как результатом “усталости” от переоценок тех или иных периодов в отечественной истории, так и увеличением доли молодежи среди населения, у которой фиксируется незнание исторических вех и событий», — сказали «Интерфаксу» в «Левада-Центре».

Комментарии
8
ПРОХОР
А какой интерес может быть к истории страны, если в 90-е "либерал-реформаторы" настряпали 46 противоречащих учебников истории?
К какому из них может быть интерес если историю сделали необязательным предметом?
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Константин
26%, а особенно 12% - отупление гоев идёт полным ходом. У и+у.д_ея Луначарского хорошие последователи, свой хлеб едят не зря...
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Сергей Саморуков
Какой интерес может быть к тому , что переписыается под политику очередного Вождя??? Всё ж извращено ... то событие красят в белый цвет , то в чёрный...
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