Россияне разошлись во мнениях о начальной точке истории страны

Еще 7% респондентов считают, что история страны началась с образования русских княжеств, 5% — с царствования Петра I, а 3% — с Октябрьской революции 1917 года.

По 2% отсчитывают историю России с создания Московского царства, с распада СССР и создания суверенной РФ в 1991 году, с избрания президентом Владимира Путина, 1% — с принятия Декларации о суверенитете РФ в 1990 году. Между тем 36% россиян, отвечая на вопрос, с какой даты, эпохи, события ведет отсчет история нашей страны, сказали «с незапамятных времен, испокон веков».