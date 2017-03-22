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09:47 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Рекорды Николая Каклимова официально попали в книгу Гиннесса

55-летний красноярец сделал 3810 подтягиваний за 6 часов и 5825 — за 12 часов.

Достижения красноярского спортсмена Николая Каклимова зарегистрировали в мировой Книге рекордов Гиннесса. Об этом сообщает Крайспорт.

Напомним, 55-летний Каклимов установил два мировых рекорда по подтягиванию в течение длительного времени. Спортсмен сделал 3810 подтягиваний за 6 часов и 5825 — за 12 часов. Испытание, стартовавшее 25 декабря 2016 года в 8:00 в тренажерном зале индустриального-металлургического техникума, завершилось только вечером. Рекорды фиксировали судьи из краевого Союза лыжников-гонщиков.

Видеозапись рекорда была направлена в редакцию книги Гиннесса для официального подтверждения и включения в таблицу достижений. На этой неделе Каклимов получил официальный ответ с одобрением.

Интересно, что ранее Каклимов уже ставил мировые рекорды на перекладине. Предыдущие показатели красноярца — 3455 раз за 6 часов и 4989 раз за 12 часов.

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