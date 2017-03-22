Патрулирование трасс Красноярского края поручили беспилотникам

В Красноярском крае движение на скоростных трассах взяли под контроль беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Накануне, 21 марта, прошел первый рейд, в рамках которого камера беспилотника фиксировала нарушения, связанные с выездом на встречную полосу. Небольшое воздушное судно с высоты до 500 метров отмечает все, что происходит на дороге. Изображение передается в онлайн-режиме на наземный пункт управления. Беспилотник ведет нарушителя по трассе до момента остановки инспектором ДПС.

За 2 часа спецоперации на трассе в Березовском районе автоинспекторы составили 16 протоколов за выезд на встречную полосу. Нарушителям грозит наказание от штрафа в размере 5 тысяч рублей до лишения прав на срок от 4 до 6 месяцев.

В полиции добавили, что сейчас с руководством управления Росгвардии достгнута договоренность о регулярном проведении подобных инспекций. Рейды будут проходить на сложных участках краевых и федеральных трасс.