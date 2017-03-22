Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Алла Михеева показала «Смурфиков» звездам и их детям
В Бурятии запретили рекламу доставки на дом "японки и узбечки"
МИД Турции заявил, что все разногласия с Россией преодолены
Анна Банщикова стала мамой в третий раз
Дочь Ренаты Литвиновой растет ее точной копией
На рынке в Киеве нашли голубое платье Меланьи Трамп (фото)Голубой костюм от Ralph Lauren, в котором Меланья была на инаугурации Трампа, одобрили многие женщины по всему миру
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети
У Анджелины Джоли пытаются отобрать старшего сына
Дачные кооперативы в России будут упразднены
В России поменяют расчет квартплаты
РФ заявляет о создании сверхскоростного перехватчика МиГ-41 – СМИ
Депутат Рады о вероятном развале РФ: Готовы отряды
Ксения Собчак, Матильда Шнурова и другие на модном показе (фото)
Я человек с ДЦП: реальная история 34-летней Елены
СМИ: евродепутат рассказал, что его впечатлило в российском Крыму
РФ о создании сверхскоростного перехватчика МиГ-41
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ
Фоторепортажи
1185-летие Наины Ельциной
1195-летие Ирины Антоновой
12Ливни затопили Перу
8Тайский День слона
09:47 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Патрулирование трасс Красноярского края поручили беспилотникам

За 2 часа спецоперации было выявлено 16 нарушений.

В Красноярском крае движение на скоростных трассах взяли под контроль беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Накануне, 21 марта, прошел первый рейд, в рамках которого камера беспилотника фиксировала нарушения, связанные с выездом на встречную полосу. Небольшое воздушное судно с высоты до 500 метров отмечает все, что происходит на дороге. Изображение передается в онлайн-режиме на наземный пункт управления. Беспилотник ведет нарушителя по трассе до момента остановки инспектором ДПС.

За 2 часа спецоперации на трассе в Березовском районе автоинспекторы составили 16 протоколов за выезд на встречную полосу. Нарушителям грозит наказание от штрафа в размере 5 тысяч рублей до лишения прав на срок от 4 до 6 месяцев.

В полиции добавили, что сейчас с руководством управления Росгвардии достгнута договоренность о регулярном проведении подобных инспекций. Рейды будут проходить на сложных участках краевых и федеральных трасс.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Жительнице Минусинска грозит срок за организацию парикмахерских курсов
США начали расследование авиаудара в Сирии
РФ заключит с Индией контракты по вертолетам Ми-17В-5 и фрегатам
Россияне разошлись во мнениях о начальной точке истории страны
Рейтинг правительства Японии подорвал скандал
СМИ: Фийон получил $50 тыс. за организацию встречи с Путиным
КНДР провела неудачный пуск ракеты
У теннисистки Весниной забрали кубок и вручили его Федереру
Спорт
Bellator назначил новую дату боя между Емельяненко и Митрионом Бой между великим российским бойцом ММА Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом, который не состоялся в феврале из-за проблем американца со здоровьем, назначен на 24 июня
Авто
Президент УЕФА назвал «Ниву» «насмешкой над автомобилем» Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин неоднократно пересекал пустыню Сахара на автомобиле Lada Niva
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян Актриса станет ведущей нового шоу «Генеральная уборка» на канале «Пятница!»
Недвижимость
Власти предупредили об активности квартирных мошенников
Недостроенные дома планируют обложить налогом
Все новостройки в России будут энергоэффективными
Получателям «бесплатного гектара» дадут льготные кредиты
Леди
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото) Всегда мечтали о длинных, густых, идеально подкрученных ресницах? Мы тоже! Поэтому посетили процедуры ламинирования, ботокса и наращивания
Дети
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети Рэпер трогательно поздравил маленькую Алису с третьим днем рождения.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь