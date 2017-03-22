Прикамцев приглашают на бесплатную флюорографию и лекцию о туберкулезе

Жителей региона приглашают принять участие в тематических мероприятиях, приуроченных к Всемирному дню борьбы с туберкулезом.



23 марта в 12:00 в аудитории Пермского краевого центра медицинской профилактики (ул. Пушкина, 85) для всех желающих состоится открытая лекция «Все, что нужно знать о туберкулезе», которую прочтет Мария Мохнаткина, заместитель главного врача ГБУЗ ПК «Клинический фтизиопульмонологический медицинский центр».



25 марта с 11:00 до 16:00 в Парке им. Горького будет проходить «День Ромашки» — праздник, направленный на поддержку заболевших туберкулезом и его профилактику. Там можно будет бесплатно проверить свое здоровье в специальном мобильном центре: узнать артериальное давление, уровень сахара и холестерина, оценить функцию дыхательной системы. Также все желающие смогут пройти флюорографию в передвижном кабинете, результат которой будет готов в течение 5 минут. При желании можно будет задать вопросы по лечению и диагностике туберкулеза специалистам пермского краевого диспансера «Фтизиопульмонология».



Для тех, кто уже столкнулся с заболеванием, тоже запланированы мероприятия. В «Краевом детском санаторий для больных туберкулезом № 6 «Малыш» для детей старших групп пройдут занятия «Как не заболеть туберкулезом», а для родителей будет выпущен информационный бюллетень. В Соликамском «Краевом детском санаторий для больных туберкулезом № 7 «Росинка» пройдут лекции для педагогов. В медицинских учреждениях края, также состоятся школы здоровья и лекции для пациентов.



Туберкулез — опасное инфекционное заболевание, поражающее дыхательную систему и другие органы человека, в 19 веке от этого заболевания, именуемого тогда чахоткой, умирал каждый четвертый. Возбудителем туберкулеза является бактерия Mycobacterium (палочка Коха). Именно с датой открытия возбудителя туберкулеза 24 марта 1882 года немецким микробиологом Робертом Кохом связан выбор даты празднования Всемирного дня борьбы с туберкулезом.



Туберкулез чаще всего передается воздушно-капельным путем, реже при контакте с инфицированным человеком. Бактерия Коха чрезвычайно устойчива к внешней среде и высоким температурным режимам. Медикаментозное лечение туберкулеза может длиться более полугода. Для профилактики и ранней диагностики туберкулеза необходимо ежегодно проходить флюорографию.