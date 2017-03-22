В части домов Кировского и Московского районов Казани 23 марта отключат воду

С 9.00 23 марта до 9.00 24 марта воды не будет в Кировском районе по улицам Большая и Шоссейная.

В Московском районе с 9.00 23 марта до 9.00 24 марта водоснабжение отключат по адресам: ул. Волгоградская, 10, 12, 14, 18, 20/32; ул. Восстания, 30, 31/26, 33, 34, 35, 36/62, 37, 37а, 39/60, 41/49, 43; ул. Гагарина, 83а, 87а; ул. Декабристов, 156, 156а (школа № 120), 158, 160/40, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 176, 178/2;

ул. Енисейская; пр. Ибрагимова, 26/31, 26а, 28, 28а, 30, 30а, 32а, 32/20; ул. Партизанская; ул. Тунакова; ул. Фурманова.