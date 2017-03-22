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10:21 (мск), источник: БЕЛТА

Минские таможенники обнаружили в почтовом отправлении старинную икону Богородицы

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Минской региональной таможни обнаружили в почтовом отправлении старинную икону Богородицы, сообщили БЕЛТА в Минской региональной таможне.

«Отправление, в котором согласно представленной декларации перемещалась “картина с рамкой”, следовало из США в адрес жителя Минска. При таможенном досмотре вместо картины была обнаружена завернутая в полиэтиленовую пленку и бумагу икона в окладе», — сообщили сотрудники таможни.

Согласно заключению экспертов таможенной лаборатории, это икона «Матерь Божия «Смоленская», именуемая также «Одигитрия», написанная темперой по левкасу на деревянной доске во второй половине XIX века в Российской империи. Оклад выполнен из серебра с использованием техники золочения и канфарения. Так как «Одигитрия» изготовлена более 100 лет назад, она относится к категории культурных ценностей.

Незаконно перемещаемая икона предварительной оценочной стоимостью около $4 тыс. изъята до решения суда.

В соответствии с законодательством перемещение физическими лицами через таможенную границу ЕАЭС культурных ценностей в международных почтовых отправлениях запрещено.

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