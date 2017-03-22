Экс-строитель океанариума в Приморье раскритиковал работу следователей СК РФ

Владивосток, 22 марта, PrimaMedia.

Экс-глава ФГУП «Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе» — управления делами президента России Андрей Поплавский на очередном слушании дела во Фрунзенском районном суде Владивостока вчера, 21 марта, сделал два провокационных заявления. По его мнению, представитель истца — управления делами президента РФ — Константин Меркулов во время следственных действий предоставил неверные данные о причинении ущерба РФ. В другом заявлении Поплавский сделал вывод о недостаточно объективной работе следователей СК РФ по его делу, сообщает корр. ИА PrimaMedia.

Напомним, по версии следствия, Андрей Поплавский при пособничестве генерального директора ООО «НПО «Мостовик» Олега Шишова и генерального директора ЗАО «Косандра» Александра Косяченко растратил денежные средства на сумму более 1 млрд рублей, выделенные на строительство Приморского океанариума. Кроме того, Поплавский получил коммерческий подкуп от Косяченко и Шишова в сумме более 145 млн рублей за приемку выполняемых генеральными подрядчиками работ по строительству НОК «Приморский океанариум», их оплату, а также дальнейшее финансирование строительно-монтажных работ. Поплавский вину в совершении указанных преступлений не признает.

Выступление с заявлениями подсудимого на вчерашнем заседании растянулись почти на три часа, поэтому до ответной позиции гособвинения и вердикта судьи по сказанному не дошло. Перенесли на следующее заседание, которое назначено на 3 апреля.

Начал Поплавский с того, что напомнил об исковом заявлении от прямого бывшего работодателя — управления делами президента России — о взыскании с него 757,6 млн рублей за причиненный океанариуму ущерб, которое приобщили к материалам дела на прошлом заседании 17 марта. А затем высказал свою позицию, что его, дескать, оболгали и предоставили «липовые» документы о причинении ущерба. По его словам, представитель потерпевшего Меркулов представил суду перечисленные ФГУП на счета ЗАО «Косандра» и ООО «НПО «Мостовик» благотворительные пожертвования как бюджетные деньги, чтобы потом их взыскать.

По его словам, собственник этих денег — международный фонд «Константиновский» — не подтверждает хищение их ФГУП «Дирекцией по строительству в ДФО». Кроме того, по данным бухгалтерского учета ФГУПа, такой ущерб отсутствует.

Во втором заявлении Поплавский высказался о недостаточно объективной работе следователей СК РФ. По его мнению, выводы следствия по поводу завышенных цен за закупку материалов для строительства океанариума не верны. Мол, «Дирекция по строительству» даже сэкономила чуть более 2 млрд, так как, по словам подсудимого, закупали все намного дешевле, чем рекомендовала главгосэкспертиза. И если бы СК РФ не отказал в проведении экспертизы в плане хищения средств, то его слова бы нашли фактическое подтверждение, уверен Поплавский.

«2 декабря 2014 года президент РФ Владимир Путиным подписал перечень поручений по итогам посещения приморского океанариума. В соответствии с постановлением правительства НПО “Мостовик” был определен единственным исполнителем работ по завершению строительства океанариума. Во исполнение указанного постановления между ФГБУ “Дирекция по строительству и реконструкции федеральных объектов госорганов” — управления делами президента РФ (заказчик) и ООО “Мостовик” были заключены госконтракты. Всего с “Мостовик” заключено контрактов на общую сумму 17,7 млрд рублей. Таким образом СК РФ на 11 декабря 2014 года в полной мере располагали сведениями о подведомственных управлению делами президента предприятиях, их ответственности и суммах», — резюмировал Поплавский.

Он добавил, что 12 ноября 2014 года при даче объяснения Шишов приложил справку по океанариуму с указанием заказчиков ФГУП и ФГБУ, а также подробно представил обстоятельства финансирования океанариума двумя заказчиками.

«14 января 2015 года обвиняемый Шишов подал ходатайство о заключение досудебного сотрудничества, поддержанное старшим следователем по особо важным делам Рустамом Габдулиным. И уже здесь речь постановления следователя Габдулина идет исключительно о договоре подряда. Из чего можно сделать вывод, что досудебное соглашение было подписано Шишовым на условиях прощения ему хищения и неисполнения НПО «Мостовик» госконтрактов и сумму долга по ним 1,6 млрд рублей.

Экс-куратора стройки Приморского океанариума оставили под стражей до мая.

В допросе Шишов на вопрос Габдулина: «Получал ли “Мостовик” бюджетные ассигнования на основании постановления правительства РФ, в каком объеме, и в каком порядке» ответил, что «Наверняка НПО “Мостовик” получало бюджетные ассигнования, но в каком объеме ответить затрудняюсь. С НПО было заключено пять контрактов, на какую сумму ответить затрудняюсь». Далее никаких вопросов от следователя не поступало, — продолжил заявление подсудимый.

Он вспомнил еще один допрос Шишова, на котором ему задали вопрос, как велся учет в НПО по субподрядчикам о стоимости работ и актов выполненных работ? На что он ответил, что «все первичные документы осуществлял департамент строительства под руководством Мингалева».

Правозащитники Александр Граф и Наталья Сазыкина поддержали заявления Поплавского. На следующем заседании запланирован допрос экс-руководителя ООО «НПО «Мостовик» Олега Шишова уже в качестве свидетеля.