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10:01 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе глава ГИБДД Динар Гильмутдинов провел социальную акцию «Погуляй со мной»

Сегодня в Уфе во второй раз состоялась акция «Погуляй со мной».

Начальник ГИБДД по РБ Динар Гильмутдинов вместе со своими коллегами встретились с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Об этом рассказал Гильмутдинов в своем блоге.

Акция направлена на социализацию детей с ограниченными возможностями. В рамках мероприятия сотрудники ГИБДД рассказали детям о правилах дорожного движения. Более того, малышам представилась возможность посидеть в служебном автомобиле.

Завершилась прогулка катанием на «Колесе обозрения». Динар Гильмутдинов отметил, что получил огромное удовольствие от общения с ребятами. Кажется, праздник прошел на ура.

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