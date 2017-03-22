В Уфе глава ГИБДД Динар Гильмутдинов провел социальную акцию «Погуляй со мной»
Сегодня в Уфе во второй раз состоялась акция «Погуляй со мной».
Сегодня в Уфе во второй раз состоялась акция «Погуляй со мной».
Начальник ГИБДД по РБ Динар Гильмутдинов вместе со своими коллегами встретились с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Об этом рассказал Гильмутдинов в своем блоге.
Акция направлена на социализацию детей с ограниченными возможностями. В рамках мероприятия сотрудники ГИБДД рассказали детям о правилах дорожного движения. Более того, малышам представилась возможность посидеть в служебном автомобиле.
Завершилась прогулка катанием на «Колесе обозрения». Динар Гильмутдинов отметил, что получил огромное удовольствие от общения с ребятами. Кажется, праздник прошел на ура.