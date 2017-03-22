В районе строительства моста в Крым нашли фрагмент древней скульптуры

Артефакт найдет в Керченской бухте у мыса Ак-Бурун. Все находки проходят камеральную обработку и изучение, после чего передаются в фонды Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.

«По нашим данным, эта находка уникальна для Северного Причерноморья, найти ее аналоги пока не удалось. Для уточнения ее функционального назначения, происхождения и датировки мы привлечем ведущих специалистов по древнегреческому искусству и проведем лабораторные исследования состава глины. На данный момент мы полагаем, что терракотовая голова изготовлена в Малой Азии в V веке до нашей эры», — сказал начальник подводного отряда Института археологии РАН Сергей Ольховский.

Найденный археологами фрагмент принадлежит массивному изделию.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.