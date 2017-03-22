В Самаре прошел смотр готовности спецтехники к месячнику по благоустройству

Во вторник, 21 марта, на площади Куйбышева проведен смотр готовности управляющих компаний Ленинского и Октябрьского районов Самары к проведению ежегодного месячника по благоустройству, сообщает администрация областного центра.

Три десятка управляющих организаций продемонстрировали обеспеченность спецтехникой и инвентарем. Аналогичные смотры уже проведены в шести районах. Остальные три района продемонстрируют свою готовность сегодня и завтра.

По словам заместителя руководителя департамента городского хозяйства и экологии — руководителя управления эксплуатации ЖКХ Юрия Козельского, такие смотры устраиваются специально, чтобы за оставшуюся до городского месячника по благоустройству декаду у организаций была возможность устранить некоторые замечания, внести корректировки, а 1 апреля приступить к работам в полном объеме.

За 30 дней месячника службам благоустройства предстоит полностью привести Самару в порядок после зимы. Поскольку хороший результат возможен только при активном участии горожан в мероприятия будут вовлекаться самые разные категории жителей — студенты, волонтеры, представители различных общественных организаций и движений, студенческих отрядов и просто инициативные горожане, которых обеспечат необходимым инвентарем. Для самых активных участников месячника по благоустройству предусмотрены меры поощрения.

Общегородской субботник запланирован на 22 апреля. В этот день каждый житель Самары сможет внести свой личный вклад в благоустройство города.