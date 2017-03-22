В рамках городской акции хабаровчане наведут порядок во дворах

Участие в акции могут принять все жители города, однако для этого им нужно разбиться на команды. Соревнование пройдет с 13 апреля по 28 мая.

На первом этапе горожане должны зайти в группу конкурса в социальной сети «Вконтакте». Там активисты сообщат о том, что собираются присоединиться к акции. Им нужно будет назвать дату, время и двор или сквер, в котором они наведут порядок. Далее хабаровчане выйдут на субботник. Во время уборки конкурсанты сделают ряд фотографий, которые разместят в той же группе. Организаторы акции предлагают хабаровчанам проявить креативность: выйти на субботник со слоганами или в особой одежде. Также поощряется проведение конкурсов и соревнований во время уборки дворов.

На протяжении 20 дней жители города будут голосовать за лучшую команду с помощью лайков. Хабаровчане оценят сделанные конкурсантами фотографии. Победителей выберут в двух номинациях: «За весомый вклад в благоустройство города Хабаровска» и «За активное привлечение внимания населения к благоустройству города Хабаровска». В первом случае жюри учтет материалы, которые будут собраны по итогам рейда. Дворы во время акции обойдут работники комитетов по управлению районами. Во второй номинации главным показателем станет количество собранных лайков. Награды финалистам вручат в июне. Следующий тур акции проведут осенью.