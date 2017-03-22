Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Алла Михеева показала «Смурфиков» звездам и их детям
В Бурятии запретили рекламу доставки на дом "японки и узбечки"
Россия отказалась выделить $2 млн фонду ООН
Чем могут обернуться для РФ банковские санкции Украины
Кейт Миддлтон вышла в свет в платье от Chanel (фото)
На рынке в Киеве нашли голубое платье Меланьи Трамп (фото)Голубой костюм от Ralph Lauren, в котором Меланья была на инаугурации Трампа, одобрили многие женщины по всему миру
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией
Людмила Петрановская о том, как защитить детей от «групп смерти»
Дачные кооперативы в России будут упразднены
В России поменяют расчет квартплаты
Счастливая и похудевшая: Семенович показала фигуру в белом
«Никто не хочет в Украину»: депутат ЕС о Крыме
Дочь Ренаты Литвиновой растет ее точной копией
Леонид Агутин и Анжелика Варум поделились романтическим фото
«Никто не хочет в Украину»: жители Крыма впечатлили депутата ЕС
РФ о создании сверхскоростного перехватчика МиГ-41
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ
Фоторепортажи
12Первая женщина в космосе
1185-летие Наины Ельциной
8Тайский День слона
8Пустыня в цвету
10:19 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

926 свердловчан сдадут ЕГЭ досрочно

В приоритете русский язык и обществознание.

Источник: УралИнформБюро

23 марта в Свердловской области начнется досрочный этап сдачи единого государственного экзамена. Заявление на участие в нем подали 926 жителей региона, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе областного минобраза.

В основном сдавать ЕГЭ первым потоком идут выпускники прошлых лет — таких в этом году 654. Еще 240 — учащиеся учреждений среднего профессионального образования. Сдавать госэкзамены раньше одноклассников будет только 31 выпускник этого года и 1 учащийся иностранного образовательного учреждения. Школьники имеют такое право, если планируют участвовать в спортивных соревнованиях, проходить лечение или поступать в иностранное учебное заведение.

23 марта пройдут экзамены по географии и информатике. На 27 марта намечен ЕГЭ по русскому языку — это самый популярный предмет на досрочном этапе. Его выбрали 58% заявившихся. 43% будут сдавать обществознание, 42% — профильную математику, 17% — историю, по 15% — биологию и физику.

Основной этап ЕГЭ стартует в конце мая.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
"Хрущевкам" приказано долго жить
США начали расследование авиаудара в Сирии
РФ заключит с Индией контракты по вертолетам Ми-17В-5 и фрегатам
Россияне разошлись во мнениях о начальной точке истории страны
Рейтинг правительства Японии подорвал скандал
СМИ: Фийон получил $50 тыс. за организацию встречи с Путиным
КНДР провела неудачный пуск ракеты
У теннисистки Весниной забрали кубок и вручили его Федереру
Спорт
Bellator назначил новую дату боя между Емельяненко и Митрионом Бой между великим российским бойцом ММА Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом, который не состоялся в феврале из-за проблем американца со здоровьем, назначен на 24 июня
Авто
Президент УЕФА назвал «Ниву» «насмешкой над автомобилем» Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин неоднократно пересекал пустыню Сахара на автомобиле Lada Niva
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян Актриса станет ведущей нового шоу «Генеральная уборка» на канале «Пятница!»
Недвижимость
Эксперты: в России снизилось качество строительства
Недостроенные дома планируют обложить налогом
Все новостройки в России будут энергоэффективными
Получателям «бесплатного гектара» дадут льготные кредиты
Леди
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото) Всегда мечтали о длинных, густых, идеально подкрученных ресницах? Мы тоже! Поэтому посетили процедуры ламинирования, ботокса и наращивания
Дети
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети Рэпер трогательно поздравил маленькую Алису с третьим днем рождения.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь