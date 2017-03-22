Виновника выбросов этилмеркаптана в Омске назовут в пятницу
Контролирующие ведомства заявляют, что смогут в установленные губернатором сроки назвать источник едких запахов в Омске.
Контролирующие ведомства заявляют, что смогут в установленные губернатором сроки назвать источник едких запахов в Омске.
Предприятие,
Представители ведомств считают, что к этому сроку источник неприятных запахов, скорее всего, будет определен. Об этом сегодня заявили на совместной
Сергей Еремин, исполняющий обязанности руководителя управления Росприроднадзора России по Омской области:
— Я думаю, что мы уложимся в установленные губернатором сроки, и в пятницу назовем источник выбросов.
Напомним, в результате проверки круг сузился до одного подозреваемого — ОНПЗ. По мнению контролирующих структур, источником могут быть буферные пруды очистных сооружений нефтезавода. Сами представители предприятия всячески отрицают эту версию, заявляя, что при этом этилмеркаптан не применяется и его наличие исключено.
Напомним, омичи вынуждены дышать вредным веществом уже несколько недель. Первый выброс был зафиксирован 8 марта, но на следующие дни,