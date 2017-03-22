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10:08 (мск), источник: Om1.ru

Виновника выбросов этилмеркаптана в Омске назовут в пятницу

Контролирующие ведомства заявляют, что смогут в установленные губернатором сроки назвать источник едких запахов в Омске.

Предприятие, из-за которого омичи вынуждены дышать этилмеркптаном, могут назвать уже в эту пятницу. Вчера губернатор Омской области Виктор Назаров поставил контролирующим структурам и надзорным ведомствам жесткие рамки: к 24 числу определить конкретного виновника выбросов вредного вещества.

Представители ведомств считают, что к этому сроку источник неприятных запахов, скорее всего, будет определен. Об этом сегодня заявили на совместной пресс-конференции Минприроды, Росприроднадзора, Роспотребнадзора, МЧС и Управления по гидрометеорологии.

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Сергей Еремин, исполняющий обязанности руководителя управления Росприроднадзора России по Омской области:

— Я думаю, что мы уложимся в установленные губернатором сроки, и в пятницу назовем источник выбросов.

Напомним, в результате проверки круг сузился до одного подозреваемого — ОНПЗ. По мнению контролирующих структур, источником могут быть буферные пруды очистных сооружений нефтезавода. Сами представители предприятия всячески отрицают эту версию, заявляя, что при этом этилмеркаптан не применяется и его наличие исключено.

Напомним, омичи вынуждены дышать вредным веществом уже несколько недель. Первый выброс был зафиксирован 8 марта, но на следующие дни, 9—10 марта, неприятные запахи в городе только усилились. Следственный комитет по Омской области возбудил уголовное дело из-за загрязнения атмосферы, а контролирующие структуры Омска продолжают проводить проверки.

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