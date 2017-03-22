Причиной послужил пожар, вспыхнувший накануне в одном из жилых домов в Алупке. Заседание прошло под руководством заместителя главы администрации Ялты Ивана Паюка. Итоги совещания: алупкинские погорельцы от расселения отказались. Полуразрушенный пожаром жилой дом нужно срочно ремонтировать. 20 марта поступило сообщение о загорании квартир на ул. Ленина, 8, — рассказал заместитель начальника 2-го пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы МЧС России по Республике Крым Виталий Ватрас.

— Площадь пожара составила не менее 150 кв. метров. Полностью уничтожены огнём две квартиры, повреждена кровля. Причиной пожара стало замыкание электропроводки. В тушении приняли участие четыре пожарных автомобиля и 16 человек личного состава. Ликвидация пожара осложнялась тем, что весь третий этаж здания был выполнен из деревянных конструкций. Остановка распространения огня заняла почти час, а ликвидация открытого горения — полтора. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.