Алупкинские погорельцы от расселения отказались
21 марта в администрации города Ялты состоялось внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
21 марта в администрации города Ялты состоялось внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Причиной послужил пожар, вспыхнувший накануне в одном из жилых домов в Алупке. Заседание прошло под руководством заместителя главы администрации Ялты Ивана Паюка. Итоги совещания: алупкинские погорельцы от расселения отказались. Полуразрушенный пожаром жилой дом нужно срочно ремонтировать. 20 марта поступило сообщение о загорании квартир на ул. Ленина, 8, — рассказал заместитель начальника 2-го
— Площадь пожара составила не менее 150 кв. метров. Полностью уничтожены огнём две квартиры, повреждена кровля. Причиной пожара стало замыкание электропроводки. В тушении приняли участие четыре пожарных автомобиля и 16 человек личного состава. Ликвидация пожара осложнялась тем, что весь третий этаж здания был выполнен из деревянных конструкций. Остановка распространения огня заняла почти час, а ликвидация открытого горения — полтора. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.
Дом, в котором расположены 13 квартир, признали аварийным. Как и было сказано, от расселения жильцы отказались. Иван Паюк дал распоряжение представителям департамента по ЖКХ в рамках заявления рассмотреть возможность обеспечения жильцов всеми коммунальными удобствами — водоснабжением, электроэнергией