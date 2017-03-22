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09:57 (мск), источник: Крым Press

Алупкинские погорельцы от расселения отказались

21 марта в администрации города Ялты состоялось внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Причиной послужил пожар, вспыхнувший накануне в одном из жилых домов в Алупке. Заседание прошло под руководством заместителя главы администрации Ялты Ивана Паюка. Итоги совещания: алупкинские погорельцы от расселения отказались. Полуразрушенный пожаром жилой дом нужно срочно ремонтировать. 20 марта поступило сообщение о загорании квартир на ул. Ленина, 8, — рассказал заместитель начальника 2-го пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы МЧС России по Республике Крым Виталий Ватрас.

— Площадь пожара составила не менее 150 кв. метров. Полностью уничтожены огнём две квартиры, повреждена кровля. Причиной пожара стало замыкание электропроводки. В тушении приняли участие четыре пожарных автомобиля и 16 человек личного состава. Ликвидация пожара осложнялась тем, что весь третий этаж здания был выполнен из деревянных конструкций. Остановка распространения огня заняла почти час, а ликвидация открытого горения — полтора. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

Дом, в котором расположены 13 квартир, признали аварийным. Как и было сказано, от расселения жильцы отказались. Иван Паюк дал распоряжение представителям департамента по ЖКХ в рамках заявления рассмотреть возможность обеспечения жильцов всеми коммунальными удобствами — водоснабжением, электроэнергией и т. д. Надо оказать всяческую помощь, чтобы люди могли какое-то время там проживать. Потому что возможность расселять очень ограничена, — сказал И. Паюк. В перспективе сгоревшая кровля будет отремонтирована. А всем погорельцам окажут материальную помощь.

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