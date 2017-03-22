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09:56 (мск), источник: Комсомольская правда

По улицам Симферополя 25 марта проедет военная техника

В крымской столице будут отмечать День войск национальной гвардии РФ.

В Симферополе 25 марта в честь празднования Дня войск национальной гвардии РФ по центральным улицам города проедет военная техника.

— В субботу с 10:00 до 15:00 на площади им. Ленина состоятся демонстрация военной техники и вооружения, показательные выступления сборных команд соединения по разным видам спорта и выступление военного оркестра, — сообщает пресс-служба администрации крымской столицы. — Мероприятия будут сопровождаться работой полевой кухни и агитационного пункта по отбору на военную службу по контракту.

За день до этого, 24 марта в Государственном академическом музыкальном театре РК в 11:00 состоится торжественное собрание и праздничный концерт республиканских творческих коллективов.

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