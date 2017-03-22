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10:07 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

В Волгограде стартовал месячник по благоустройству

До 30 апреля все работы по приведению Волгограда в порядок после зимы должны быть завершены.

Основные работы в парках, скверах, пешеходных зонах Волгограда выполняют муниципальные специализированные учреждения — «Волгоградзеленхоз» в Центральном районе, МБУ «ЖКХ» — в других районах города. За порядок во дворах отвечают управляющие организации.

В течение месячника каждую субботу будут организованы общегородские дни чистоты и благоустройства, в рамках которых к уборке городских территорий могут подключиться все неравнодушные волгоградцы. Ближайший пройдет 25 марта 2017 года.

Особое внимание этой весной планируется уделить ликвидации несанкционированных свалок — до конца апреля коммунальным службам предстоит убрать свыше 80 таких мест. Отсюда будет вывезено более 900 тонн мусора.

Обязательной составляющей плана весенних мероприятий являются дорожные работы. В апреле отремонтируют и покрасят более 14 км турникетов, отремонтируют скамейки и урны, покрасят цоколи зданий.

В рамках весеннего месячника на территории города будет высажено порядка 1, 5 тысяч деревьев и 2 тысяч кустарников. Помимо посадочных работ, сотрудники коммунальных служб приведут в порядок малые архитектурные формы — отремонтируют испорченные вандалами лавочки и урны, а также установят новые — в местах отдыха и зеленых зонах появятся свыше 200 лавочек и столько же урн.

Отметим, что из федерального бюджета на качественное преображение дворов направлено 300 миллионов рублей, еще 140 миллионов рублей запланированы на благоустройство городских парков и скверов.

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