Воронежский водоканал объявил о «водной амнистии»

То есть, теперь жители города могут оплатить долги без штрафов за просрочку. Сделать это можно будет до 30 марта. Акцию в ресурсоснабжающей организации приурочили ко Всемирному Дню воды, который отмечают сегодня, 22 марта. По словам представителей компании, сейчас воронежцы должны им около 300 миллионов рублей.