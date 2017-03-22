Названы самые лучшие природные антибиотики

В перечень полезных продуктов и веществ, способных вылечить больного человека и обеспечить организм пациента всем необходимым в период болезни, специалисты отнесли раствор коллоидного серебра, косточки грейпфрута, прополис, чеснок, эхинацею, а также витамин С.

Из менее популярных помощников для борьбы с инфекциями, которые обладают природными антибиотическими свойствами, ученые выделили экстракт из листьев оливы, масло орегано и растение астрагал.

Эксперты уверяют, что все эти продукты помогут исцелиться буквально от любого заболевания при грамотном использовании. Примечательно, что один только раствор коллоидного серебра поможет уничтожать представителей 650 видов бактерий. При этом сам он опасных для человека токсинов не содержит.

Чеснок, прополис и эхинацея скорее укрепляют иммунитет, а не лечат от болезней. А вот косточки грейпфрута обладают массой разнообразных полезных качеств. Кроме того, косточки этого цитрусового полезны не только для человека — они могут исцелить и приболевших домашних питомцев.