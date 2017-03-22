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10:31 (мск), источник: ТАСС

Фрагмент терракотовой скульптуры найден в районе строительства Крымского моста

В Институте археологии РАН отметили, что находка уникальна, и обнаружить ее аналоги в Северном Причерноморье пока не удавалось.

Источник: Крымский мост

КРАСНОДАР, 22 марта. /ТАСС/. Часть уникальной терракотовой скульптуры найдена в районе строительства Крымского моста в ходе подводных раскопок у мыса Ак-Бурун, сообщил начальник подводного отряда Института археологии РАН Сергей Ольховский.

«По нашим данным, эта находка уникальна для Северного Причерноморья, найти ее аналоги пока не удалось. Для уточнения ее функционального назначения, происхождения и датировки мы привлечем ведущих специалистов по древнегреческому искусству и проведем лабораторные исследования состава глины. На данный момент мы полагаем, что терракотовая голова изготовлена в Малой Азии в V веке до нашей эры», — цитирует его инфоцентр «Крымский мост».

Источник: Крымский мост
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Массовое производство терракотовых изделий началось уже в VI веке до нашей эры. Обычно изготавливались статуэтки не выше 40 сантиметров с толщиной стенок изделия не более сантиметра. Но найденный при раскопках фрагмент является частью более массивного изделия.

В районе, где была сделана находка, работают две водолазных станции. Раскопки ведутся вручную, чтобы снизить риск повреждений объектов. Археологи планируют завершить раскопки у мыса Ак-Бурун к лету, а найденные экспонаты передать в фонды Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.

В инфоцентре уточнили, что Керченская бухта в районе мыса Ак-Бурун более двух тысяч лет была основной перевалочной базой на торговом пути из Средиземноморья в Азовское море. Часть керамической тары при перевозке разбивалась, а поврежденные изделия выбрасывались в море. Так у причалов образовывались залежи из керамики разного времени. Значительные объемы донных отложений, содержащих керамику, были перемещены на мелководье у мыса Ак-Бурун — так и образовались керамические скопления, которые начали исследовать во время стройки Крымского моста.

Комментарии
9
Рыбачка Соня
Есть люди, которые к любой новости приплетут политику и негатив.
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Константин
Там рядом окаменевших кастрюли и куска сала не валялось?
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Константин
Ничего вы не смыслите в истории - это ж древний УКР!
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