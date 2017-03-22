Фрагмент терракотовой скульптуры найден в районе строительства Крымского моста

«По нашим данным, эта находка уникальна для Северного Причерноморья, найти ее аналоги пока не удалось. Для уточнения ее функционального назначения, происхождения и датировки мы привлечем ведущих специалистов по древнегреческому искусству и проведем лабораторные исследования состава глины. На данный момент мы полагаем, что терракотовая голова изготовлена в Малой Азии в V веке до нашей эры», — цитирует его инфоцентр «Крымский мост».

Массовое производство терракотовых изделий началось уже в VI веке до нашей эры. Обычно изготавливались статуэтки не выше 40 сантиметров с толщиной стенок изделия не более сантиметра. Но найденный при раскопках фрагмент является частью более массивного изделия.

В районе, где была сделана находка, работают две водолазных станции. Раскопки ведутся вручную, чтобы снизить риск повреждений объектов. Археологи планируют завершить раскопки у мыса Ак-Бурун к лету, а найденные экспонаты передать в фонды Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.