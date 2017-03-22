Фрагмент терракотовой скульптуры найден в районе строительства Крымского моста
В Институте археологии РАН отметили, что находка уникальна, и обнаружить ее аналоги в Северном Причерноморье пока не удавалось.
В Институте археологии РАН отметили, что находка уникальна, и обнаружить ее аналоги в Северном Причерноморье пока не удавалось.
КРАСНОДАР, 22 марта. /ТАСС/. Часть уникальной терракотовой скульптуры найдена в районе строительства Крымского моста в ходе подводных раскопок у мыса
«По нашим данным, эта находка уникальна для Северного Причерноморья, найти ее аналоги пока не удалось. Для уточнения ее функционального назначения, происхождения и датировки мы привлечем ведущих специалистов по древнегреческому искусству и проведем лабораторные исследования состава глины. На данный момент мы полагаем, что терракотовая голова изготовлена в Малой Азии в V веке до нашей эры», — цитирует его инфоцентр «Крымский мост».
Массовое производство терракотовых изделий началось уже в VI веке до нашей эры. Обычно изготавливались статуэтки не выше 40 сантиметров с толщиной стенок изделия не более сантиметра. Но найденный при раскопках фрагмент является частью более массивного изделия.
В районе, где была сделана находка, работают две водолазных станции. Раскопки ведутся вручную, чтобы снизить риск повреждений объектов. Археологи планируют завершить раскопки у мыса
В инфоцентре уточнили, что Керченская бухта в районе мыса