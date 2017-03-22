В Пермский край приедет потомок легендарного мореплавателя Витуса Беринга

Потомок легендарного путешественника Витуса Беринга приедет в Пермский край. С 26 по 31 марта Марат Беринг посетит Пермь, Соликамск и Кунгур. В Осинском краеведческом музее ему покажут экспозицию, посвященную пребыванию в этом городе Камчатской экспедиции.

Сотрудники музея собрали документы, материалы из раскопок на территории Осинского района, предметы быта XXVII-XVIII, средства передвижения и так далее. Марат Беринг — офицер запаса, сейчас преподаёт в кадетской школе г. Бийск. В Пермский край с ним приедут его ученики.

Напомним, указ об организации Второй Камчатской экспедиции императрицаАнна Иоанновна подписала17 апреля 1732 года. Возглавить ее поручили Берингу. Экспедиция проходила вдоль Сибири к берегам Северной Америки и Японии. Офицеры и учёные впервые описали отдельные участки побережья Северного Ледовитого океана, американский берег и подтвердили наличие пролива между Азией и Америкой. В Осу экспедиция прибыла 19 сентября 1733 года на шести судах. В ожидании зимней дороги её участники приобретали подводы для грузов, снаряжение и запасали провиант. В Осе для них изготовили 200 саней.

Организаторы проекта «Ось Прикамья» предлагают восстановить маршрут Великой Северной экспедиции, в которую более 280 лет назад отправились российские офицеры под руководством «русского Колумба».