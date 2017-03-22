В Пермский край приедет потомок легендарного мореплавателя Витуса Беринга
Марат Беринг посетит выставку, посвящённую пребыванию в Осе Камчатской экспедиции «русского Колумба».
Марат Беринг посетит выставку, посвящённую пребыванию в Осе Камчатской экспедиции «русского Колумба».
Потомок легендарного путешественника Витуса Беринга приедет в Пермский край. С 26 по 31 марта Марат Беринг посетит Пермь, Соликамск и Кунгур. В Осинском краеведческом музее ему покажут экспозицию, посвященную пребыванию в этом городе Камчатской экспедиции.
Сотрудники музея собрали документы, материалы из раскопок на территории Осинского района, предметы быта
Напомним, указ об организации Второй Камчатской экспедиции императрицаАнна Иоанновна подписала17 апреля 1732 года. Возглавить ее поручили Берингу. Экспедиция проходила вдоль Сибири к берегам Северной Америки и Японии. Офицеры и учёные впервые описали отдельные участки побережья Северного Ледовитого океана, американский берег и подтвердили наличие пролива между Азией и Америкой. В Осу экспедиция прибыла 19 сентября 1733 года на шести судах. В ожидании зимней дороги её участники приобретали подводы для грузов, снаряжение и запасали провиант. В Осе для них изготовили 200 саней.
Организаторы проекта «Ось Прикамья» предлагают восстановить маршрут Великой Северной экспедиции, в которую более 280 лет назад отправились российские офицеры под руководством «русского Колумба».