Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Робби Уильямс хочет представлять Россию на «Евровидении»
В Бурятии запретили рекламу доставки на дом "японки и узбечки"
Высокопоставленный чиновник ушел в отставку из-за своих дочерей
Удивительная правда о судьбе одной из самых красивых актрис СССР
Леонид Агутин и Анжелика Варум поделились романтическим фото
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией
Людмила Петрановская о том, как защитить детей от «групп смерти»
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Украинские "Ведьмы" прибыли в Донбасс - СМИ
«Никто не хочет в Украину»: депутат ЕС о Крыме
Дочь Ренаты Литвиновой растет ее точной копией
Леонид Агутин и Анжелика Варум поделились романтическим фото
СМИ: евродепутат рассказал, что его впечатлило в российском Крыму
РФ о создании сверхскоростного перехватчика МиГ-41
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ
Фоторепортажи
8Тайский День слона
8Пустыня в цвету
1185-летие Наины Ельциной
12Первая женщина в космосе
10:26 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Пермский край приедет потомок легендарного мореплавателя Витуса Беринга

Марат Беринг посетит выставку, посвящённую пребыванию в Осе Камчатской экспедиции «русского Колумба».

Потомок легендарного путешественника Витуса Беринга приедет в Пермский край. С 26 по 31 марта Марат Беринг посетит Пермь, Соликамск и Кунгур. В Осинском краеведческом музее ему покажут экспозицию, посвященную пребыванию в этом городе Камчатской экспедиции.

Сотрудники музея собрали документы, материалы из раскопок на территории Осинского района, предметы быта XXVII-XVIII, средства передвижения и так далее. Марат Беринг — офицер запаса, сейчас преподаёт в кадетской школе г. Бийск. В Пермский край с ним приедут его ученики.

Напомним, указ об организации Второй Камчатской экспедиции императрицаАнна Иоанновна подписала17 апреля 1732 года. Возглавить ее поручили Берингу. Экспедиция проходила вдоль Сибири к берегам Северной Америки и Японии. Офицеры и учёные впервые описали отдельные участки побережья Северного Ледовитого океана, американский берег и подтвердили наличие пролива между Азией и Америкой. В Осу экспедиция прибыла 19 сентября 1733 года на шести судах. В ожидании зимней дороги её участники приобретали подводы для грузов, снаряжение и запасали провиант. В Осе для них изготовили 200 саней.

Организаторы проекта «Ось Прикамья» предлагают восстановить маршрут Великой Северной экспедиции, в которую более 280 лет назад отправились российские офицеры под руководством «русского Колумба».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Белый лебедь чистит от мусора озеро в центре Казани. Видео
США начали расследование авиаудара в Сирии
РФ заключит с Индией контракты по вертолетам Ми-17В-5 и фрегатам
Россияне разошлись во мнениях о начальной точке истории страны
Рейтинг правительства Японии подорвал скандал
СМИ: Фийон получил $50 тыс. за организацию встречи с Путиным
КНДР провела неудачный пуск ракеты
У теннисистки Весниной забрали кубок и вручили его Федереру
Спорт
Bellator назначил новую дату боя между Емельяненко и Митрионом Бой между великим российским бойцом ММА Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом, который не состоялся в феврале из-за проблем американца со здоровьем, назначен на 24 июня
Авто
Президент УЕФА назвал «Ниву» «насмешкой над автомобилем» Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин неоднократно пересекал пустыню Сахара на автомобиле Lada Niva
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян Актриса станет ведущей нового шоу «Генеральная уборка» на канале «Пятница!»
Недвижимость
На чем можно сэкономить при ремонте
Власти предупредили об активности квартирных мошенников
Строительство автовокзалов в Санкт-Петербурге отложено
Получателям «бесплатного гектара» дадут льготные кредиты
Леди
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото) Всегда мечтали о длинных, густых, идеально подкрученных ресницах? Мы тоже! Поэтому посетили процедуры ламинирования, ботокса и наращивания
Дети
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети Рэпер трогательно поздравил маленькую Алису с третьим днем рождения.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь