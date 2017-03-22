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10:24 (мск), источник: Om1.ru

Почетные граждане Омска будут ежемесячно получать по 37 тысяч и 200 тысяч на погребение

Об этом сообщил вице-мэр Алексей Меньшов.

Сегодня, 22 марта на пленарном заседании Горсовета Омска депутаты обсудили суммы выплат почетным гражданам Омска. Согласно проекту решения, они будут получать 37, 5 тысячи рублей — фиксированной суммой, а не в минимальных размерах оплаты труда.

Также вице-мэр Алексей Меньшов уточнил, что в изменениях положении о почетных гражданах предлагается ввести фиксированную сумму на погребение и установку памятника.

 — На установку памятника и погребение усопшим почетным гражданам предлагается ограничить суммой в 200 тысяч рублей, — подчеркнул Меньшов.

В свою очередь, парламентарии поддержали это предложение мэрии, проголосовав за изменения в проекте.

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