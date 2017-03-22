Почетные граждане Омска будут ежемесячно получать по 37 тысяч и 200 тысяч на погребение
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Сегодня, 22 марта на пленарном заседании Горсовета Омска депутаты обсудили суммы выплат почетным гражданам Омска. Согласно проекту решения, они будут получать 37, 5 тысячи рублей — фиксированной суммой, а не в минимальных размерах оплаты труда.
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— На установку памятника и погребение усопшим почетным гражданам предлагается ограничить суммой в 200 тысяч рублей, — подчеркнул Меньшов.
В свою очередь, парламентарии поддержали это предложение мэрии, проголосовав за изменения в проекте.